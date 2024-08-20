Осетровая Луна впечатляющих размеров. Фотоподборка ночного чуда над Омском

Ночью с 19 на 20 августа жители региона увидели максимальное сближение Земли и ее естественного спутника. Это явление называется суперлунием — моментом, когда центры нашей планеты, Луны и Солнца находятся на одной линии. В небе над Омском нависла осетровая Луна — это первое полнолуние августа. Его связывают с индейскими племенами, которые ловили осетра в Великих озерах в это время года.