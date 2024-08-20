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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Осетровая Луна больших размеров украсила небо над ночным Омском

Осетровая Луна впечатляющих размеров. Фотоподборка ночного чуда над Омском

20 августа 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney

Осетровая Луна больших размеров украсила небо над ночным Омском

Минувшей ночью омичи запечатлели первое из четырех суперлуний, ожидаемых в этом году.

Ночью с 19 на 20 августа жители региона увидели максимальное сближение Земли и ее естественного спутника. Это явление называется суперлунием — моментом, когда центры нашей планеты, Луны и Солнца находятся на одной линии. В небе над Омском нависла осетровая Луна — это первое полнолуние августа. Его связывают с индейскими племенами, которые ловили осетра в Великих озерах в это время года.

Омичи поделились впечатляющими снимками ночного чуда с Городом55.

Фото: Предоставлено Городу55

Горожане фотографировали большую Луну в разных частях города. Например, она стала дополнительной подсветкой для гипермаркета «Лента». Единственный естественный спутник Земли было видно даже ранним утром.

Фото: Предоставлено Городу55

Этой ночью Луна особенно красиво озаряла ночной Омск. Казалось, будто над городом навис большой фонарь с ярким светом.

Напомним, это было первое из четырех суперлуний, ожидаемых в этом году. Следующие будут 17 сентября, 17 октября и 15 ноября. Подробнее об этом явление рассказал директор омского планетария Владимир Крупко.

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#Ольга Скворцова#Омск#Луна#Гипермаркет#Суперлуние#Фотографии#Город55
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