Осетровая Луна впечатляющих размеров. Фотоподборка ночного чуда над Омском

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Ночью с 19 на 20 августа жители региона увидели максимальное сближение Земли и ее естественного спутника. Это явление называется суперлунием — моментом, когда центры нашей планеты, Луны и Солнца находятся на одной линии. В небе над Омском нависла осетровая Луна — это первое полнолуние августа. Его связывают с индейскими племенами, которые ловили осетра в Великих озерах в это время года.
Омичи поделились впечатляющими снимками ночного чуда с Городом55.
Горожане фотографировали большую Луну в разных частях города. Например, она стала дополнительной подсветкой для гипермаркета «Лента». Единственный естественный спутник Земли было видно даже ранним утром.
Этой ночью Луна особенно красиво озаряла ночной Омск. Казалось, будто над городом навис большой фонарь с ярким светом.
Напомним, это было первое из четырех суперлуний, ожидаемых в этом году. Следующие будут 17 сентября, 17 октября и 15 ноября. Подробнее об этом явление рассказал директор омского планетария Владимир Крупко.