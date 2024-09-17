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Posted 17 сентября, 10:59

Published 17 сентября, 10:59

Modified 17 сентября, 11:01

Updated 17 сентября, 11:01

Иллюстрация

Увидеть вторую Луну. Омичей предупредили о необычном астрономическом явлении

17 сентября 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичи с 29 сентября смогут понаблюдать за необычным астрономическим явлением

Вторую Луну можно будет увидеть целых два месяца. Правда, для этого придется использовать специализированные астрономические инструменты, любительские телескопы не подойдут.

Через 1,5 недели омичам представится возможность полюбоваться второй Луной. Необычное астрономическое явление произойдет с 29 сентября по 25 ноября 2024 года. В это время у Земли, как сообщает «Новая Хакасия», временно появится второй спутник, а именно астероид 2024 PT5.

Речь идет о небольшом небесном теле с низкой яркостью, его диаметр составляет всего 10 метров. Вращаться вокруг Земли астероид будет более 56 дней. Но стоит расстроить тех, кто планировал любоваться «мини-луной»: для этого не подойдет даже обычный любительский телескоп, не говоря о наблюдении невооруженным глазом. Астероид «откроется» только тем, кто будет использовать специализированные астрономические инструменты.

Добавим, что «мини-луна» относится к редкому классу астероидов. Они известны как объекты Арджуна и обладают орбитами, близкими к земной.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что небо в Омской области озарилось в красный цвет. Этому способствовало такое редкое явление как красная авроральная дуга. Поражающие красотой снимки сделал руководитель Омского планетария Владимир Крупко.

На Омскую область обрушилась мощная магнитная буря
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Россия#Земля#Луна#Новости#Астрономия#Астрономическое явление
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