Увидеть вторую Луну. Омичей предупредили о необычном астрономическом явлении

Речь идет о небольшом небесном теле с низкой яркостью, его диаметр составляет всего 10 метров. Вращаться вокруг Земли астероид будет более 56 дней. Но стоит расстроить тех, кто планировал любоваться «мини-луной»: для этого не подойдет даже обычный любительский телескоп, не говоря о наблюдении невооруженным глазом. Астероид «откроется» только тем, кто будет использовать специализированные астрономические инструменты.