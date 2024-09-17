Увидеть вторую Луну. Омичей предупредили о необычном астрономическом явлении

Posted 17 сентября, 10:59
Published 17 сентября, 10:59
Modified 17 сентября, 11:01
Updated 17 сентября, 11:01
Через 1,5 недели омичам представится возможность полюбоваться второй Луной. Необычное астрономическое явление произойдет с 29 сентября по 25 ноября 2024 года. В это время у Земли, как сообщает «Новая Хакасия», временно появится второй спутник, а именно астероид 2024 PT5.
Речь идет о небольшом небесном теле с низкой яркостью, его диаметр составляет всего 10 метров. Вращаться вокруг Земли астероид будет более 56 дней. Но стоит расстроить тех, кто планировал любоваться «мини-луной»: для этого не подойдет даже обычный любительский телескоп, не говоря о наблюдении невооруженным глазом. Астероид «откроется» только тем, кто будет использовать специализированные астрономические инструменты.
Добавим, что «мини-луна» относится к редкому классу астероидов. Они известны как объекты Арджуна и обладают орбитами, близкими к земной.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что небо в Омской области озарилось в красный цвет. Этому способствовало такое редкое явление как красная авроральная дуга. Поражающие красотой снимки сделал руководитель Омского планетария Владимир Крупко.