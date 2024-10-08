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Posted 8 октября, 03:16

Published 8 октября, 03:16

Modified 8 октября, 03:50

Updated 8 октября, 03:50

Над Омском заметили яркое северное сияние

Омичи всю ночь наблюдали за ярким северным сиянием

8 октября 2024, 03:16
Фото: Изображение Midjourney

Над Омском заметили яркое северное сияние

Ночное небо наполнилось яркими цветами и волшебными узорами.

Сегодня ночью, 8 октября, омичи наблюдали за необычным природным явлением. Небо окутало невероятное северное сияние. Его заметили жители Левого берега, Амура, Чкаловска и других районов города. Но особенно ярким сияние наблюдали в районах Омской области.

Фото: Омский Планетарий. Официальная группа

Как уже сообщал Город55, омичей ожидают три магнитные бури подряд из-за мощных солнечных вспышек. Пик магнитного поля прогнозировали на 6 октября, как следствие — мощное северное сияние. Жители региона смогли понаблюдать за явлением, так как Луна скрылась, а в регионе наблюдался осенний эффект Рассела-Макферрона. Об этом рассказали в омском планетарии.

Специалисты рекомендуют метеозависимым омичам в период магнитной бури ограничить физические нагрузки, больше отдыхать, пить достаточное количество воды и не забывать про лекарства.

Омичи могут увидеть полярное сияние в ночь на воскресенье из-за мощных магнитных бурь
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Луна#Новости#Планетарий#Северное сияние#Магнитные бури
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