Омичи всю ночь наблюдали за ярким северным сиянием

Posted 8 октября, 03:16
Published 8 октября, 03:16
Modified 8 октября, 03:50
Updated 8 октября, 03:50
Сегодня ночью, 8 октября, омичи наблюдали за необычным природным явлением. Небо окутало невероятное северное сияние. Его заметили жители Левого берега, Амура, Чкаловска и других районов города. Но особенно ярким сияние наблюдали в районах Омской области.
Как уже сообщал Город55, омичей ожидают три магнитные бури подряд из-за мощных солнечных вспышек. Пик магнитного поля прогнозировали на 6 октября, как следствие — мощное северное сияние. Жители региона смогли понаблюдать за явлением, так как Луна скрылась, а в регионе наблюдался осенний эффект Рассела-Макферрона. Об этом рассказали в омском планетарии.
Специалисты рекомендуют метеозависимым омичам в период магнитной бури ограничить физические нагрузки, больше отдыхать, пить достаточное количество воды и не забывать про лекарства.