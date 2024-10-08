Омичи всю ночь наблюдали за ярким северным сиянием

Как уже сообщал Город55, омичей ожидают три магнитные бури подряд из-за мощных солнечных вспышек. Пик магнитного поля прогнозировали на 6 октября, как следствие — мощное северное сияние. Жители региона смогли понаблюдать за явлением, так как Луна скрылась, а в регионе наблюдался осенний эффект Рассела-Макферрона. Об этом рассказали в омском планетарии.