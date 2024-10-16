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Posted 16 октября, 11:59

Published 16 октября, 11:59

Modified 16 октября, 12:28

Updated 16 октября, 12:28

17 октября омское небо озарит яркая суперлуна

Не пропустите: яркая «охотничья луна» появится над Омском 17 октября

16 октября 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney

17 октября омское небо озарит яркая суперлуна

Омичи смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — охотничью луну, которая будет находиться на минимальном расстоянии от Земли, создавая эффект суперлуния.

17 октября жители Омска смогут стать свидетелями поистине захватывающего астрономического явления — появления охотничьей луны. Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли. Это создаст эффект суперлуния, когда наш спутник будет выглядеть значительно больше и ярче, чем в обычные дни.

Охотничья луна, как принято называть полнолуние в октябре, имеет свои корни в традициях северных народов. Осень — это время, когда завершались основные сельскохозяйственные работы, и начинался сезон охоты. Яркий свет луны в это время года был незаменим для охотников, позволяя им легче находить дичь и успешно вести охоту.

Вечером 16 октября некоторые омичи уже успели запечатлеть суперлуниеВечером 16 октября некоторые омичи уже успели запечатлеть суперлуние
Вечером 16 октября некоторые омичи уже успели запечатлеть суперлуниеВечером 16 октября некоторые омичи уже успели запечатлеть суперлуние
Вечером 16 октября некоторые омичи уже успели запечатлеть суперлуние. Фото: gorod55.ru

Астрономы настоятельно рекомендуют омичам не упустить возможность насладиться этим уникальным явлением. Лучшие условия для наблюдения за суперлунием будут на открытых пространствах, особенно сразу после заката. В Омске астрономическое событие начнётся примерно в 18:30 по местному времени, и в этот момент небо будет особенно живописным, создавая идеальные условия для наблюдения.

Следует отметить, что подобные астрономические явления не происходят часто. Следующее суперлуние ожидается только в следующем году.

Напомним, что ранее Город55 сообщал, что в Шербакульском районе Омской области жители стали свидетелями необычного явления — луна приобрела персиковый цвет. Это событие, совпавшее с суперлунием, вызвало активное обсуждение и интерес в социальных сетях.

Персиковая луна над городом: омичи поделились кадрами необычного явления
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Луна#Охота#Новости#Астрономия
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