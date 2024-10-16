Не пропустите: яркая «охотничья луна» появится над Омском 17 октября

Астрономы настоятельно рекомендуют омичам не упустить возможность насладиться этим уникальным явлением. Лучшие условия для наблюдения за суперлунием будут на открытых пространствах, особенно сразу после заката. В Омске астрономическое событие начнётся примерно в 18:30 по местному времени, и в этот момент небо будет особенно живописным, создавая идеальные условия для наблюдения.