Не пропустите: яркая «охотничья луна» появится над Омском 17 октября

Posted 16 октября, 11:59
Published 16 октября, 11:59
Modified 16 октября, 12:28
Updated 16 октября, 12:28
17 октября жители Омска смогут стать свидетелями поистине захватывающего астрономического явления — появления охотничьей луны. Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли. Это создаст эффект суперлуния, когда наш спутник будет выглядеть значительно больше и ярче, чем в обычные дни.
Охотничья луна, как принято называть полнолуние в октябре, имеет свои корни в традициях северных народов. Осень — это время, когда завершались основные сельскохозяйственные работы, и начинался сезон охоты. Яркий свет луны в это время года был незаменим для охотников, позволяя им легче находить дичь и успешно вести охоту.
Астрономы настоятельно рекомендуют омичам не упустить возможность насладиться этим уникальным явлением. Лучшие условия для наблюдения за суперлунием будут на открытых пространствах, особенно сразу после заката. В Омске астрономическое событие начнётся примерно в 18:30 по местному времени, и в этот момент небо будет особенно живописным, создавая идеальные условия для наблюдения.
Следует отметить, что подобные астрономические явления не происходят часто. Следующее суперлуние ожидается только в следующем году.
Напомним, что ранее Город55 сообщал, что в Шербакульском районе Омской области жители стали свидетелями необычного явления — луна приобрела персиковый цвет. Это событие, совпавшее с суперлунием, вызвало активное обсуждение и интерес в социальных сетях.