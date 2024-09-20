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Posted 20 сентября, 10:56

Published 20 сентября, 10:56

Modified 20 сентября, 11:03

Updated 20 сентября, 11:03

Жители Омской области стали свидетелями редкого астрономического явления

Персиковая луна над городом: омичи поделились кадрами необычного явления

20 сентября 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney

Жители Омской области стали свидетелями редкого астрономического явления

На рассвете в Шербакульском районе Омской области жители наблюдали необычное явление, луна приобрела персиковый оттенок. Это событие, совпавшее с Суперлунием, вызвало живой интерес и обсуждение в соцсетях.

В Шербакульском районе Омской области на рассвете произошло редкое астрономическое явление, которое привлекло внимание местных жителей и пользователей социальных сетей. На видеозаписи, опубликованной в популярном паблике «Омск Live», запечатлена Луна необычного персикового оттенка. Это явление вызвало живой интерес и обсуждение среди подписчиков.

Фото: телеграмм канал «Омск Live»

На данный момент Луна находится в фазе Суперлуния, когда она приближается к Земле на минимальное расстояние, создавая впечатление значительно увеличенного размера на ночном небе. Это явление происходит из-за эллиптической орбиты Луны, которая периодически позволяет ей быть ближе к нашей планете.

Суперлуние — это не только визуально впечатляющее событие, но и важный объект изучения для астрономов, так как в этот период можно наблюдать более детальные особенности лунной поверхности.

Что касается необычного персикового цвета Луны, то он обусловлен атмосферными условиями. Преломление солнечных лучей в атмосфере Земли, а также высокая влажность воздуха в это время суток, создают эффект, при котором Луна приобретает теплый оттенок. Подобные явления, когда Луна окрашивается в различные цвета, не редкость, но каждый раз они вызывают восхищение и удивление у наблюдателей.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что с 29 сентября омичи смогут наблюдать редкое астрономическое явление — Вторую Луну, которая будет видна в течение двух месяцев.

Увидеть вторую Луну. Омичей предупредили о необычном астрономическом явлении
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Соцсети#Луна#Новости#Астрономия#Шербакульский район#Суперлуние#Визуальное событие#Эллиптическая орбита#Влажность воздуха
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