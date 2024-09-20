Персиковая луна над городом: омичи поделились кадрами необычного явления

Что касается необычного персикового цвета Луны, то он обусловлен атмосферными условиями. Преломление солнечных лучей в атмосфере Земли, а также высокая влажность воздуха в это время суток, создают эффект, при котором Луна приобретает теплый оттенок. Подобные явления, когда Луна окрашивается в различные цвета, не редкость, но каждый раз они вызывают восхищение и удивление у наблюдателей.