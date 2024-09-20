Персиковая луна над городом: омичи поделились кадрами необычного явления

Posted 20 сентября, 10:56
Published 20 сентября, 10:56
Modified 20 сентября, 11:03
Updated 20 сентября, 11:03
В Шербакульском районе Омской области на рассвете произошло редкое астрономическое явление, которое привлекло внимание местных жителей и пользователей социальных сетей. На видеозаписи, опубликованной в популярном паблике «Омск Live», запечатлена Луна необычного персикового оттенка. Это явление вызвало живой интерес и обсуждение среди подписчиков.
На данный момент Луна находится в фазе Суперлуния, когда она приближается к Земле на минимальное расстояние, создавая впечатление значительно увеличенного размера на ночном небе. Это явление происходит из-за эллиптической орбиты Луны, которая периодически позволяет ей быть ближе к нашей планете.
Суперлуние — это не только визуально впечатляющее событие, но и важный объект изучения для астрономов, так как в этот период можно наблюдать более детальные особенности лунной поверхности.
Что касается необычного персикового цвета Луны, то он обусловлен атмосферными условиями. Преломление солнечных лучей в атмосфере Земли, а также высокая влажность воздуха в это время суток, создают эффект, при котором Луна приобретает теплый оттенок. Подобные явления, когда Луна окрашивается в различные цвета, не редкость, но каждый раз они вызывают восхищение и удивление у наблюдателей.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что с 29 сентября омичи смогут наблюдать редкое астрономическое явление — Вторую Луну, которая будет видна в течение двух месяцев.