В ноябре Омск осветит «Бобровая луна»

Название «Бобровая Луна» имеет свои корни в культуре индейцев, которые наблюдали за природой и ее изменениями. Ноябрь — это время, когда бобры активно готовятся к зиме, запасаясь едой и строя плотины. Именно поэтому индейцы назвали этот месяц в честь этих животных.