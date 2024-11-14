В ноябре Омск осветит «Бобровая луна»

Posted 14 ноября, 09:21
Published 14 ноября, 09:21
Modified 14 ноября, 09:28
Updated 14 ноября, 09:28
В ночь с 15 на 16 ноября омичи смогут стать свидетелями удивительного космического явления — «Бобровой Луны». В этот период луна приблизится к Земле на рекордные 357 428 км.
Название «Бобровая Луна» имеет свои корни в культуре индейцев, которые наблюдали за природой и ее изменениями. Ноябрь — это время, когда бобры активно готовятся к зиме, запасаясь едой и строя плотины. Именно поэтому индейцы назвали этот месяц в честь этих животных.
Напомним, что ранее в небе над Омском жители заметили оранжевую луну. Это явление оказалось следствием редкого сочетания природных факторов.