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Posted 14 ноября, 09:21

Published 14 ноября, 09:21

Modified 14 ноября, 09:28

Updated 14 ноября, 09:28

Омичи смогут увидеть необычное космическое явление в середине ноября

В ноябре Омск осветит «Бобровая луна»

14 ноября 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи смогут увидеть необычное космическое явление в середине ноября

Ночь с 15 на 16 ноября ознаменуется появлением «Бобровой Луны», которая находится всего в 357 428 км от Земли.

В ночь с 15 на 16 ноября омичи смогут стать свидетелями удивительного космического явления — «Бобровой Луны». В этот период луна приблизится к Земле на рекордные 357 428 км.

Название «Бобровая Луна» имеет свои корни в культуре индейцев, которые наблюдали за природой и ее изменениями. Ноябрь — это время, когда бобры активно готовятся к зиме, запасаясь едой и строя плотины. Именно поэтому индейцы назвали этот месяц в честь этих животных.

Напомним, что ранее в небе над Омском жители заметили оранжевую луну. Это явление оказалось следствием редкого сочетания природных факторов.

Оранжевая луна: почему небо над Омском стало зрелищем для астрономов
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Зима#Земля#Луна#Новости#Природа#Ноябрь#Бобровая Луна#Индейцы
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