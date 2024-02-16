«Будто новогодняя игрушка». Омичи смогли увидеть сближение Луны и Юпитера

Явление можно было увидеть, выглянув в окно, которое выходит на Запад. В планетарии объяснили, что заметить сближение получилось благодаря холодам, которые задержались в регионе. В такую погоду, когда температура воздуха становится значительно ниже, облачность снижается и повышается видимость.