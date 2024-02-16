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Омичи смогли увидеть сближение Луны и Юпитера

«Будто новогодняя игрушка». Омичи смогли увидеть сближение Луны и Юпитера

16 февраля 2024, 10:59
Фото: Омский планетарий

Омичи смогли увидеть сближение Луны и Юпитера

Фотографии явления опубликовали в группе омского планетария в соцсети.

Необычное явление зафиксировали вчера поздним вечером, фотографии сближения Луны с Юпитером появились в группе омского планетария в соцсети.

Явление можно было увидеть, выглянув в окно, которое выходит на Запад. В планетарии объяснили, что заметить сближение получилось благодаря холодам, которые задержались в регионе. В такую погоду, когда температура воздуха становится значительно ниже, облачность снижается и повышается видимость.

«Чудесная композиция: растущая Луна, а прямо под ней Юпитер, будто новогодняя игрушка висит!» — написали в группе.
Фото: Омский планетарий
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#Омск#Омская область#Луна#Астроном#Новости#Планетарий#Астрономия#Планеты#Омский планетарий#Анастасия Баянова
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