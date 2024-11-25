gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Лед

Выбрать дату
Ноябрь
Снег и лед не ждут: омские дорожники стали работать круглосуточно
Мэр Омска Сергей Шелест подытожил итоги работы дорожных служб в выходные.
25 ноября, 05:07
Октябрь
Опасно для жизни. Омичей просят воздержаться от прогулок по замерзшим рекам
30 октября, 07:16
Сентябрь
«Будем находить путь к победе»: тренер «Авангарда» — о подготовке к первому матчу
4 сентября, 10:28
Август
Лед упал прямо на машину. Омич взыскал с «управляшки» 70 тысяч за испорченное авто
Мужчина оставлял машину возле дома и не думал, что такая ситуация может произойти, ведь на парковке не было никаких предупреждающих знаков. В итоге в его пользу у компании списали кругленькую сумму.
23 августа, 07:16
Пугающее открытие. Находка в Гренландии предрекает катастрофу человечеству
На глубине в 3 км ученые обнаружили семена, веточки и даже части насекомых.
7 августа, 09:22
Июнь
Стройка подорожала. Госэкспертиза одобрила проект крытого катка у омского СибГУФКа
25 июня, 08:35
Апрель
Нашли в 10 км от лагеря. В Омске спасли 79-летнего рыбака на озере Салтаим
17 апреля, 07:36
Весна. Омские синоптики поделились информацией о подъеме вод Иртыша
Весна для главной реки региона началась еще 24 марта — уровень воды растет уже почти две недели.
4 апреля, 05:36
Март
Увольнение Кравца, бактерии в выпечке и провал под лед. Омск сегодня
19 марта, 14:43
Двоих не спасли. Шесть детей провалились под лед в Омской области
Последний случай провала под лед закончился благополучно, однако ребенок все же попал в воду.
19 марта, 11:53
Снял рюкзак и пошел. В центре Омска школьник провалился под лед и чудом выбрался
Специалисты МЧС рассказали, что в регионе фиксировали несколько случаев, когда дети погибали, попадая под лед.
19 марта, 06:36
Ставка на первую игру: тренер «Авангарда» — о готовности к серии с «Локомотивом»
В сезоне-2023/2024 команды встречались два раза. В октябре «ястребы» на домашнем льду победили 4:1, а в январе уступили в гостях с таким же счетом.
15 марта, 08:30
Соперник злой и упорный: тренер «Авангарда» рассказал о непростой победе над «Ладой»
Уступая две шайбы, команда смогла собраться, сравнять счет и выиграть в дополнительное время.
4 марта, 04:20
Лед таит угрозу. В МЧС по Омской области рассказали об опасности выхода на лед весной
Не стоит верить одному лишь внешнему виду: с теплом меняется сама структура льда.
3 марта, 10:36
Февраль
Могут упасть в любой момент. Омичи заметили огромные сосульки на Любинском проспекте
28 февраля, 10:14
«Венеция». Жители Амурского поселка пожаловались на затопленный водой двор дома
20 февраля, 13:16
«Только кости ломать». Дорога у ТЦ на левобережье превратилась в волнистый каток
2 февраля, 12:47
Январь
Так и надо. Прокуратура заставила убрать лед с лестниц и пандусов омской больницы
Медучреждению внесли представление, после чего территорию привели в порядок.
25 января, 09:58
Из аэропорта на лед. «Авангард» в овертайме одолел «Адмирал»
Команды встретятся вновь 10 января на льду «Фетисов Арены».
8 января, 10:12
Экстремальные заезды. На льду озера под Омском на Рождество устроят автогонки
В соревновании примут участие около 50 пилотов из нескольких регионов.
3 января, 03:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика