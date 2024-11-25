Лед упал прямо на машину. Омич взыскал с «управляшки» 70 тысяч за испорченное авто

Мужчина оставлял машину возле дома и не думал, что такая ситуация может произойти, ведь на парковке не было никаких предупреждающих знаков. В итоге в его пользу у компании списали кругленькую сумму.