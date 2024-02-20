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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Жители Амурского поселка пожаловались на затопленный водой двор дома

«Венеция». Жители Амурского поселка пожаловались на затопленный водой двор дома

20 февраля 2024, 13:16
Фото: 1MI

Жители Амурского поселка пожаловались на затопленный водой двор дома

С неудобствами столкнулись жители улицы Нахимова.

О состоянии дворов в Амурском поселке местные жители рассказали в телеграм-канале «Новости Омска и области». По их словам, придомовую территорию нескольких строений на улице Нахимова затапливает домой, но никаких мер по ликвидации проблемы не принимается.

«Венеция на Нахимова. Дворы затапливает водой, а администрация ничего не хочет делать», — написал автор поста.

К публикации также была прикреплена видеозапись, на которой видно, насколько большие масштабы приобрела проблема. Кроме того, под влиянием температуры вода начинает застывать и превращаться в гололед, что создает серьезную опасность для пешеходов и автолюбителей.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Телеграм-канал «Новости Омска и области»
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