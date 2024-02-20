«Венеция». Жители Амурского поселка пожаловались на затопленный водой двор дома

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
О состоянии дворов в Амурском поселке местные жители рассказали в телеграм-канале «Новости Омска и области». По их словам, придомовую территорию нескольких строений на улице Нахимова затапливает домой, но никаких мер по ликвидации проблемы не принимается.
«Венеция на Нахимова. Дворы затапливает водой, а администрация ничего не хочет делать», — написал автор поста.
К публикации также была прикреплена видеозапись, на которой видно, насколько большие масштабы приобрела проблема. Кроме того, под влиянием температуры вода начинает застывать и превращаться в гололед, что создает серьезную опасность для пешеходов и автолюбителей.