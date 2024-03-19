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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В центре Омска школьник провалился под лед и чудом выбрался

Снял рюкзак и пошел. В центре Омска школьник провалился под лед и чудом выбрался

19 марта 2024, 06:36
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

В центре Омска школьник провалился под лед и чудом выбрался

Специалисты МЧС рассказали, что в регионе фиксировали несколько случаев, когда дети погибали, попадая под лед.

В паблике «Омск Live» появился ролик с тем, как ребенок проваливается под лед. Это случилось на Оми, рядом с набережной. Город55 попытался узнать подробности произошедшего.

В полицию, как оказалось, никаких обращений по этому инциденту не было. В министерстве здравоохранения Омской области не смогли дать точный комментарий по данной ситуации еще и потому, что пострадавшим является несовершеннолетний.

Очевидцы запечатлели на видео, что мальчик самостоятельно выбирается на поверхность льда и бежит в сторону берега. Сделал он это достаточно быстро, но гуляющих рядом с Музыкальным театром омичей увиденное напугало очень сильно. Судя по реакциям в видео, ребенок упал под лед на глазах девушек-подростков. Также можно заметить лежащий у ограждения рюкзак. По всей видимости, мальчик шел со школы, снял его и отправился к полынье.

Фото: «Омск Live»

В региональном МЧС рассказали, что к ним тоже не попадали сообщения об этом.

«Это показательный пример, как ребенок может лишиться жизни в считанные секунды. Поэтому мы призываем родителей чаще говорить с детьми. Выйти на лед сейчас равно смерть. Иначе не скажешь. То же самое касается и рыбаков. Мы настоятельно рекомендуем отказаться от промысла до следующей зимы», — отметил специалисты ГУ МЧС РФ по Омской области Сергей Звеков.

К слову, за последние пять лет шестеро детей провалились под лед в Омской области. Два из этих случаев оказались смертельными.

Улов не стоит жизни. В МЧС попросили омичей отказаться от выхода на весенний лед
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#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Дети#Школьник#Провал под лед#Новости#Лед#Минздрав Омской области#УМВД Омской области#Алина Ясинская#Выход на лед
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