Снял рюкзак и пошел. В центре Омска школьник провалился под лед и чудом выбрался

Очевидцы запечатлели на видео, что мальчик самостоятельно выбирается на поверхность льда и бежит в сторону берега. Сделал он это достаточно быстро, но гуляющих рядом с Музыкальным театром омичей увиденное напугало очень сильно. Судя по реакциям в видео, ребенок упал под лед на глазах девушек-подростков. Также можно заметить лежащий у ограждения рюкзак. По всей видимости, мальчик шел со школы, снял его и отправился к полынье.