Снял рюкзак и пошел. В центре Омска школьник провалился под лед и чудом выбрался

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В паблике «Омск Live» появился ролик с тем, как ребенок проваливается под лед. Это случилось на Оми, рядом с набережной. Город55 попытался узнать подробности произошедшего.
В полицию, как оказалось, никаких обращений по этому инциденту не было. В министерстве здравоохранения Омской области не смогли дать точный комментарий по данной ситуации еще и потому, что пострадавшим является несовершеннолетний.
Очевидцы запечатлели на видео, что мальчик самостоятельно выбирается на поверхность льда и бежит в сторону берега. Сделал он это достаточно быстро, но гуляющих рядом с Музыкальным театром омичей увиденное напугало очень сильно. Судя по реакциям в видео, ребенок упал под лед на глазах девушек-подростков. Также можно заметить лежащий у ограждения рюкзак. По всей видимости, мальчик шел со школы, снял его и отправился к полынье.
В региональном МЧС рассказали, что к ним тоже не попадали сообщения об этом.
«Это показательный пример, как ребенок может лишиться жизни в считанные секунды. Поэтому мы призываем родителей чаще говорить с детьми. Выйти на лед сейчас равно смерть. Иначе не скажешь. То же самое касается и рыбаков. Мы настоятельно рекомендуем отказаться от промысла до следующей зимы», — отметил специалисты ГУ МЧС РФ по Омской области Сергей Звеков.
К слову, за последние пять лет шестеро детей провалились под лед в Омской области. Два из этих случаев оказались смертельными.