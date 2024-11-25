Снег и лед не ждут: омские дорожники стали работать круглосуточно

Как уточнили в городском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства, очистку снега с обочин часто планируют на ночь, чтобы не создавать препятствий для движения автотранспорта в дневное время. Сегодня работы будут продолжаться, особое внимание уделяется очистке остановок, пешеходных переходов и подходов к ним.