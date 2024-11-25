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Posted 25 ноября, 05:07

Published 25 ноября, 05:07

Modified 25 ноября, 05:09

Updated 25 ноября, 05:09

Дорожники Омска продолжили мощную борьбу с зимними осадками

Снег и лед не ждут: омские дорожники стали работать круглосуточно

25 ноября 2024, 05:07
Фото: 1MI.

Дорожники Омска продолжили мощную борьбу с зимними осадками

Мэр Омска Сергей Шелест подытожил итоги работы дорожных служб в выходные.

В период временного улучшения погоды бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают расчистку омских улиц от снега и льда.

Как сообщает в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, в минувшие выходные работы велись на улицах: Красный Путь, Коммунистическая, проспект Карла Маркса, Марка Никифорова, Тимуровский проезд, Фрунзе, проспект Менделеева и других. Всего было вывезено около 3000 кубометров снега, или порядка 300 «КамАЗов».

Сегодня работы продолжаются на проспекте Мира, Космическом проспекте, Мельничной, улице Герцена, 6-й Станционной и других участках города. В уборке участвуют более 150 единиц техники и 180 специалистов.

Как уточнили в городском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства, очистку снега с обочин часто планируют на ночь, чтобы не создавать препятствий для движения автотранспорта в дневное время. Сегодня работы будут продолжаться, особое внимание уделяется очистке остановок, пешеходных переходов и подходов к ним.

Кстати, мэрия Омска теперь на карте отмечает, где и в каком количестве сегодня работает снегоуборочная техника.

Фото: Скриншот карты снегоуборочных работ
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#Ольга Акамова#Снег#Омск#Благоустройство#Мэр#Техника#Новости#Дорожники#Лед#Улицы
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