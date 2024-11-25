Снег и лед не ждут: омские дорожники стали работать круглосуточно

Posted 25 ноября, 05:07
Published 25 ноября, 05:07
Modified 25 ноября, 05:09
Updated 25 ноября, 05:09
В период временного улучшения погоды бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают расчистку омских улиц от снега и льда.
Как сообщает в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, в минувшие выходные работы велись на улицах: Красный Путь, Коммунистическая, проспект Карла Маркса, Марка Никифорова, Тимуровский проезд, Фрунзе, проспект Менделеева и других. Всего было вывезено около 3000 кубометров снега, или порядка 300 «КамАЗов».
Сегодня работы продолжаются на проспекте Мира, Космическом проспекте, Мельничной, улице Герцена, 6-й Станционной и других участках города. В уборке участвуют более 150 единиц техники и 180 специалистов.
Как уточнили в городском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства, очистку снега с обочин часто планируют на ночь, чтобы не создавать препятствий для движения автотранспорта в дневное время. Сегодня работы будут продолжаться, особое внимание уделяется очистке остановок, пешеходных переходов и подходов к ним.
Кстати, мэрия Омска теперь на карте отмечает, где и в каком количестве сегодня работает снегоуборочная техника.