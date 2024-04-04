Весна. Омские синоптики поделились информацией о подъеме вод Иртыша

Вместе с тем весна активно «трудится» и над притоками Иртыша: первых вестников скорого ледохода — воду на льду, потемнение ледового покрова и полыньи там начали замечать еще 26 марта. Уровень воды тоже растет — местами, даже сильнее чем на Иртыше: за сутки может добавиться до 5 см высоты.