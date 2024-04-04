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Весна. Омские синоптики поделились информацией о подъеме вод Иртыша

4 апреля 2024, 05:36
Фото: Город55
иллюстрация

Синоптики Омска рассказали о «весенних процессах» на Иртыше

Весна для главной реки региона началась еще 24 марта — уровень воды растет уже почти две недели.

Солнце становится все сильнее: обильные снега и лед быстро отступают и это неизбежно сказывается на водах Омской области — уровень подъема воды бьет даже прошлогодние рекорды.

Как отметила Наталья Криворучко, глава Обь-Иртышского УГМС, прошлогодний уровень остался далеко позади — нынешний его уже превысил на 31 см. Общий же рост уровня воды уже достиг отметки в четверть метра и останавливаться точно не планирует — в день прибавляется, в среднем, еще 1-3 см.

Во много такое интенсивное увеличение высоты вод связывают с увеличением сброса из Шульбинского водохранилища: это явление наблюдается на протяжении русла реки до Усть-Ишима.

Вместе с тем весна активно «трудится» и над притоками Иртыша: первых вестников скорого ледохода — воду на льду, потемнение ледового покрова и полыньи там начали замечать еще 26 марта. Уровень воды тоже растет — местами, даже сильнее чем на Иртыше: за сутки может добавиться до 5 см высоты.

Однако синоптики отмечают, что бояться нечего: уровень воды не достигнет критических отметок даже во второй декаде апреля, когда начнется интенсивный рост уровней воды (во время этого периода уровень реки поднимается от 10 до 100 см за сутки).

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#Общество#Снег#Омск#Омская область#Новости#Вода#Апрель#Весна#Ледоход#Лед#Синоптики#Обь-Иртышское УГМС#Илья Скобин
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