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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Сергей Звягин

«Будем находить путь к победе»: тренер «Авангарда» — о подготовке к первому матчу

4 сентября 2024, 10:28
Фото: ХК Авангард
Сергей Звягин

Тренер «Авангарда» Звягин рассказал о настрое перед первым матчем в сезоне

«Ястребы» начнут чемпионат с сибирского дерби.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о настрое перед первым матчем в новом сезоне. Игра с «Сибирью» пройдет сегодня, 4 сентября, на льду G-Drive Арены. Видеокомментарий Звягина опубликовали в соцсетях хоккейного клуба.

«Наконец-то дождались. Начинается сезон. Много поработали на предсезонке. Знаем соперника, готовимся к нему, это дерби. Хотелось бы, чтобы не было никакой скованности. Чтобы ребята наслаждались игрой. Первый матч, как и первая смена в матче, задает тон. Будем находить путь к победе и получать удовольствие от игры», — поделился тренер.

На предсезонке «Авангард» встречался с «Сибирью» на мемориале Виктора Блинова. «Ястребы» уступили в овертайме — 1:2. О подготовке также рассказал нападающий Александр Яремчук.

«Все лето готовились. Уже есть большое желание выйти на лед. Предсезонка показала, что нужно приходить в полной готовности. Звенья уже наиграли, они устоялись. Здесь проблем нет, должно быть все хорошо», — уверен хоккеист.

Ранее Город55 рассказывал, что матч «Авангарда» с «Сибирью» покажут в Новосибирске на большом экране.

Хоккей в кино. Матч омского «Авангарда» с «Сибирью» покажут в кинотеатре Новосибирска
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#Евгений Игишев#Спорт#Победа#Матч#Лед#Игра#Предсезонка#Готовность#Сезон
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