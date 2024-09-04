«Будем находить путь к победе»: тренер «Авангарда» — о подготовке к первому матчу

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о настрое перед первым матчем в новом сезоне. Игра с «Сибирью» пройдет сегодня, 4 сентября, на льду G-Drive Арены. Видеокомментарий Звягина опубликовали в соцсетях хоккейного клуба.