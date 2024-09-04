«Будем находить путь к победе»: тренер «Авангарда» — о подготовке к первому матчу

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о настрое перед первым матчем в новом сезоне. Игра с «Сибирью» пройдет сегодня, 4 сентября, на льду G-Drive Арены. Видеокомментарий Звягина опубликовали в соцсетях хоккейного клуба.
«Наконец-то дождались. Начинается сезон. Много поработали на предсезонке. Знаем соперника, готовимся к нему, это дерби. Хотелось бы, чтобы не было никакой скованности. Чтобы ребята наслаждались игрой. Первый матч, как и первая смена в матче, задает тон. Будем находить путь к победе и получать удовольствие от игры», — поделился тренер.
На предсезонке «Авангард» встречался с «Сибирью» на мемориале Виктора Блинова. «Ястребы» уступили в овертайме — 1:2. О подготовке также рассказал нападающий Александр Яремчук.
«Все лето готовились. Уже есть большое желание выйти на лед. Предсезонка показала, что нужно приходить в полной готовности. Звенья уже наиграли, они устоялись. Здесь проблем нет, должно быть все хорошо», — уверен хоккеист.
Ранее Город55 рассказывал, что матч «Авангарда» с «Сибирью» покажут в Новосибирске на большом экране.