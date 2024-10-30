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Posted 30 октября, 07:16

Published 30 октября, 07:16

Modified 30 октября, 07:34

Updated 30 октября, 07:34

Омичей начнут штрафовать за прогулки по льду в запрещенных местах

Опасно для жизни. Омичей просят воздержаться от прогулок по замерзшим рекам

30 октября 2024, 07:16
Фото: 1MI.

Омичей начнут штрафовать за прогулки по льду в запрещенных местах

В опасных местах специалисты установят предупреждающие знаки.

Как рассказали в администрации города, с приближением холодов в Омске начинается подготовка к зимнему сезону. До 1 ноября на берегах городских водоемов будут установлены 79 знаков, запрещающих выход на лед. Это решение принято в связи с мягкими погодными условиями, которые могут задержать становление ледового покрова на реках Иртыш и Омь до второй, а возможно, и третьей декады ноября.

В Омске нередки ЧП, связанные с прогулками по тонкому льду. Перепады температур создают нестабильные условия, и именно в этот период фиксируется максимальное количество происшествий. Омичей просят воздержаться от этого и отдать предпочтение другим зимним занятиям. В мэрии также напомнили, что игнорирование знаков грозит штрафом от 500 до 1000 рублей.

Ранее Город55 писал про большую яму в городке Нефтяников, которая пугает омичей.

«А если упадет ребенок или собака?»: омичи рассказали об огромной яме в Нефтяниках
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#Кристина Антоносян#Погода#ЧП#Омск#Мэрия#Штрафы#Безопасность#Зима#Новости#Температура#Лед
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