Опасно для жизни. Омичей просят воздержаться от прогулок по замерзшим рекам

Как рассказали в администрации города, с приближением холодов в Омске начинается подготовка к зимнему сезону. До 1 ноября на берегах городских водоемов будут установлены 79 знаков, запрещающих выход на лед. Это решение принято в связи с мягкими погодными условиями, которые могут задержать становление ледового покрова на реках Иртыш и Омь до второй, а возможно, и третьей декады ноября.