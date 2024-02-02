«Только кости ломать». Дорога у ТЦ на левобережье превратилась в волнистый каток

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Аварийный Омск». По словам автора публикации, территория торгового центра «SunСити», который расположен по адресу ул. 70 лет Октября, 7, находится в неубранном, почти бесхозном, состоянии.
«Наледь, колея, как в большинстве дворов города. Непрофессионализм и бездействия эффективных менеджеров, портят внешний и качественный вид одной из центральных улиц левобережья!» — рассказал омич.
Кроме того, такое состояние дороги может стать причиной травмы прохожего или аварии для проезжающих здесь машин. Из-за обилия наледи и снега, участок становится уже, соответственно, разъехаться не так просто.
«Там только кости сломать или попасть в ДТП, если на машине. Надеюсь мэр города посмотрит этот пост и даст оценку работе своих подчиненных из департамента контроля администрации города по КАО!» — добавил автор поста.
Напомним, что в середине января 9-летняя девочка упала ногами под автобус из-за наледи на остановке. Об инциденте, который также случился на левобережье, рассказали ее родители. Несчастного случая удалось избежать только благодаря быстрой реакции одного из пассажиров.