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Иллюстрация

«Только кости ломать». Дорога у ТЦ на левобережье превратилась в волнистый каток

2 февраля 2024, 12:47
Фото: 1MI
Иллюстрация

Дорога у ТЦ на омском левобережье покрылась ухабами и превратилась в каток

Местные жители и прохожие недовольны уборкой территории у торгового центра «SunСити».

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Аварийный Омск». По словам автора публикации, территория торгового центра «SunСити», который расположен по адресу ул. 70 лет Октября, 7, находится в неубранном, почти бесхозном, состоянии.

«Наледь, колея, как в большинстве дворов города. Непрофессионализм и бездействия эффективных менеджеров, портят внешний и качественный вид одной из центральных улиц левобережья!» — рассказал омич.

Кроме того, такое состояние дороги может стать причиной травмы прохожего или аварии для проезжающих здесь машин. Из-за обилия наледи и снега, участок становится уже, соответственно, разъехаться не так просто.

«Там только кости сломать или попасть в ДТП, если на машине. Надеюсь мэр города посмотрит этот пост и даст оценку работе своих подчиненных из департамента контроля администрации города по КАО!» — добавил автор поста.
Фото: Скриншот паблика "Аварийный Омск"

Напомним, что в середине января 9-летняя девочка упала ногами под автобус из-за наледи на остановке. Об инциденте, который также случился на левобережье, рассказали ее родители. Несчастного случая удалось избежать только благодаря быстрой реакции одного из пассажиров.

В Омске из-за наледи на остановке 9-летняя девочка оказалась под колесами автобуса
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#Омск#Омская область#Жалобы#Гололед#Новости#Гололедица#Опасность#Жалоба#Опасные дороги#Лед#Опасное явление#Анастасия Баянова#Скользско
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