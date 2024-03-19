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Published Сегодня, 14:43

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Увольнение Кравца, бактерии в выпечке и провал под лед. Омск сегодня

19 марта 2024, 14:43
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. После разгромного поражения «Авангард» расторг контракт с главным тренером

Отставка главного тренера произошла в разгар плей-офф КХЛ. Омский «Авангард» расторг контракт с главным тренером команды Михаилом Кравцом после разгромного поражения от «Локомотива». Сейчас обязанности главного тренера возьмет на себя Сергей Звягин. «Авангард» отмечает, что стороны пришли к единогласному решению о расторжении договора. Следующий матч «ястребов» с ярославцами состоится завтра, 20 марта.

Проигрыш. «Авангард» расторг договор с Михаилом Кравцом после игры с «Локомотивом»
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Новость №2. Роспотребнадзор нашел в омской выпечке опасные бактерии

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что качество кондитерских и хлебобулочных изделий в Омской области стало значительно хуже. Из-за нарушений производства в прошлом году закрыли продажи 16 партий мукомольно-крупяных изделий, пять партий хлебобулочных и десять партий кондитерских изделий. В ведомство обращались и сами омичи — было получено 38 жалоб.

Лучше не есть. В омских хлебе, тортах и булочках нашли опасные бактерии
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Новость №3. В Омке школьник провалился под лед

Видеозапись произошедшего появилась в городском паблике. Очевидцы запечатлели, что мальчик, провалившийся под лед, самостоятельно выбирается на поверхность и бежит в сторону берега. В полицию, как оказалось, никаких обращений по этому инциденту не было. В министерстве здравоохранения Омской области не смогли дать точный комментарий по данной ситуации еще и потому, что пострадавшим является несовершеннолетний.

Снял рюкзак и пошел. В центре Омска школьник провалился под лед и чудом выбрался
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