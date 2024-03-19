Увольнение Кравца, бактерии в выпечке и провал под лед. Омск сегодня

Видеозапись произошедшего появилась в городском паблике. Очевидцы запечатлели, что мальчик, провалившийся под лед, самостоятельно выбирается на поверхность и бежит в сторону берега. В полицию, как оказалось, никаких обращений по этому инциденту не было. В министерстве здравоохранения Омской области не смогли дать точный комментарий по данной ситуации еще и потому, что пострадавшим является несовершеннолетний.