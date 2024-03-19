Увольнение Кравца, бактерии в выпечке и провал под лед. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Новость №1. После разгромного поражения «Авангард» расторг контракт с главным тренером
Отставка главного тренера произошла в разгар плей-офф КХЛ. Омский «Авангард» расторг контракт с главным тренером команды Михаилом Кравцом после разгромного поражения от «Локомотива». Сейчас обязанности главного тренера возьмет на себя Сергей Звягин. «Авангард» отмечает, что стороны пришли к единогласному решению о расторжении договора. Следующий матч «ястребов» с ярославцами состоится завтра, 20 марта.
Новость №2. Роспотребнадзор нашел в омской выпечке опасные бактерии
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что качество кондитерских и хлебобулочных изделий в Омской области стало значительно хуже. Из-за нарушений производства в прошлом году закрыли продажи 16 партий мукомольно-крупяных изделий, пять партий хлебобулочных и десять партий кондитерских изделий. В ведомство обращались и сами омичи — было получено 38 жалоб.
Новость №3. В Омке школьник провалился под лед
Видеозапись произошедшего появилась в городском паблике. Очевидцы запечатлели, что мальчик, провалившийся под лед, самостоятельно выбирается на поверхность и бежит в сторону берега. В полицию, как оказалось, никаких обращений по этому инциденту не было. В министерстве здравоохранения Омской области не смогли дать точный комментарий по данной ситуации еще и потому, что пострадавшим является несовершеннолетний.