Могут упасть в любой момент. Омичи заметили огромные сосульки на Любинском проспекте

Когда в Омске будет весеннее потепление, то сосульки могут легко упасть, так что есть вероятность, что кто-то из гуляющих по Любинскому проспекту получит травму. Кстати, убирать снег и наледь с крыш должны либо управляющие компании, либо собственники зданий. Нарушителям за невыполнение требований грозит штраф до 40 тыс рублей. В материале ниже мы подробно написали о том, кто ответственен за эти работы.