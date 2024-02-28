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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

иллюстрация

Могут упасть в любой момент. Омичи заметили огромные сосульки на Любинском проспекте

28 февраля 2024, 10:14
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи заметили огромные сосульки на Любинском проспекте

Горожане и гости Омска могут избежать травмирования, но лишь в том случае, если ответственный за уборку льда и снега с крыши обратит на проблему внимание.

Жители областного центра заметили, что прямо в центре на здании висят огромные сосульки. Их заметили на Любинском проспекте. Здесь ходят большое количество людей, в том числе туристов, которые приезжают посмотреть на красоту главной городской улицы — Ленина.

Как пишут в телеграм-канале «Я в шоке. Омск», глыбы появились на крыше дома № 18. Прямо под ними располагается магазин Gentleman, а рядом находится популярный шоурум.

Фото: «Я в шоке. Омск»

Когда в Омске будет весеннее потепление, то сосульки могут легко упасть, так что есть вероятность, что кто-то из гуляющих по Любинскому проспекту получит травму. Кстати, убирать снег и наледь с крыш должны либо управляющие компании, либо собственники зданий. Нарушителям за невыполнение требований грозит штраф до 40 тыс рублей. В материале ниже мы подробно написали о том, кто ответственен за эти работы.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Жалобы#Уборка улиц#Уборка снега#Новости#Уборка города#Лед#Алина Ясинская
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