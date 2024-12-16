Омичам разрешили ходить по воде

Posted 16 декабря, 10:37
Published 16 декабря, 10:37
Modified 16 декабря, 10:39
Updated 16 декабря, 10:39
В понедельник, 16 декабря, в Омской области официально заработала первая ледовая переправа. Она соединяет Аксеново и Ярково в Усть-Ишимском районе. Интересно, что год назад также первой открыли переправу именно в этом северном районе, но другую и на день раньше.
Воспользоваться заработавшей «Аксеновской» переправой могут автомобили массой до 5 тонн, в дальнейшем, как сообщили в региональном МЧС, тоннаж постепенно будут повышать.
«Согласно данным освидетельствования, толщина льда в месте оборудованной ледовой переправы составляет 35 см», — уточнили в ведомстве.
Всего же этой зимой собираются открыть девять ледовых переправ. Они находятся на территории Усть-Ишимского, Тевризского, Знаменского, Большереченского и Черлакского районов:
Ранее Город55, напомним, рассказывал о погоде на январские праздники. Если первый день 2025 года предварительно прогнозируется довольно прохладным, то дальше жителей области ждет потепление и даже, возможно, дожди.