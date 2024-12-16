Омичам разрешили ходить по воде

В понедельник, 16 декабря, в Омской области официально заработала первая ледовая переправа. Она соединяет Аксеново и Ярково в Усть-Ишимском районе. Интересно, что год назад также первой открыли переправу именно в этом северном районе, но другую и на день раньше.