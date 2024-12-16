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Posted 16 декабря, 10:37

Published 16 декабря, 10:37

Modified 16 декабря, 10:39

Updated 16 декабря, 10:39

Первой в Омской области официально открылась переправа в самом северном районе

Омичам разрешили ходить по воде

16 декабря 2024, 10:37
Фото: МЧС России по Омской области.

Первой в Омской области официально открылась переправа в самом северном районе

Всего на территории региона в этом году планируют открыть девять ледовых переправ. Об этом сообщили в МЧС Омской области.

В понедельник, 16 декабря, в Омской области официально заработала первая ледовая переправа. Она соединяет Аксеново и Ярково в Усть-Ишимском районе. Интересно, что год назад также первой открыли переправу именно в этом северном районе, но другую и на день раньше.

Воспользоваться заработавшей «Аксеновской» переправой могут автомобили массой до 5 тонн, в дальнейшем, как сообщили в региональном МЧС, тоннаж постепенно будут повышать.

«Согласно данным освидетельствования, толщина льда в месте оборудованной ледовой переправы составляет 35 см», — уточнили в ведомстве.

Всего же этой зимой собираются открыть девять ледовых переправ. Они находятся на территории Усть-Ишимского, Тевризского, Знаменского, Большереченского и Черлакского районов:

Список планируемых к открытию ледовых переправСписок планируемых к открытию ледовых переправ
Список планируемых к открытию ледовых переправ. Фото: МЧС России по Омской области

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Зима#МЧС#Новости#Лед#Усть-Ишимский район#Ледовые переправы#Река Иртыш
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