По кромке льда. Омичи рассказали о велосипедисте, «покорявшем» застывший Иртыш

Posted 8 декабря, 04:36
Published 8 декабря, 04:36
Modified 8 декабря, 04:38
Updated 8 декабря, 04:38
Оказывается, лед способен привлечь не только любителей зимней рыбалки, но и велосипедистов: это удивительное открытие удалось сделать одному из местных жителей, заснявшему «покорение» ледовой глади Иртыша на видео — позже оно появилось в одном из городских интернет-сообществ в социальных сетях.
Нетипичный и опасный способ перемещения через ледяные торосы стал причиной бурных обсуждений среди пользователей социальной сети: некоторые горожане усомнились в подлинности видеоролика, другие — заподозрили попавшего на видео велосипедиста в противоправной деятельности, но большая часть комментаторов обратила внимание на чрезмерный риск героя видео:
«Сказали же на лед ещё рано выходить. Сегодня повезло, а завтра: Помогите, ушёл на работу и не вернулся»
«А так и в полынью можно залететь»
«Безумие и отвага»
Получилось ли у загадочного экстремала добраться до другого берега — неизвестно, но вот подтверждения опасности выхода на лед уже были: 1 декабря в пресс-службе МЧС сообщалось об обнаружении тела мужчины, погибшего, предположительно, во время рыбалки. Кроме того, попасть в беду можно и просто выйдя на лед — без «стального коня»: