По кромке льда. Омичи рассказали о велосипедисте, «покорявшем» застывший Иртыш

Получилось ли у загадочного экстремала добраться до другого берега — неизвестно, но вот подтверждения опасности выхода на лед уже были: 1 декабря в пресс-службе МЧС сообщалось об обнаружении тела мужчины, погибшего, предположительно, во время рыбалки. Кроме того, попасть в беду можно и просто выйдя на лед — без «стального коня»: