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Posted 8 декабря, 04:36

Published 8 декабря, 04:36

Modified 8 декабря, 04:38

Updated 8 декабря, 04:38

иллюстрация

По кромке льда. Омичи рассказали о велосипедисте, «покорявшем» застывший Иртыш

8 декабря 2024, 04:36
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Очевидцы рассказали об омиче, пересекшем Иртыш на велосипеде

Кадры экстремального «заезда» разлетелись по интернет-сообществам в социальных сетях вечером субботы.

Оказывается, лед способен привлечь не только любителей зимней рыбалки, но и велосипедистов: это удивительное открытие удалось сделать одному из местных жителей, заснявшему «покорение» ледовой глади Иртыша на видео — позже оно появилось в одном из городских интернет-сообществ в социальных сетях.

Скриншот сообщенияСкриншот сообщения
Скриншот видеозаписиСкриншот видеозаписи
Скриншот видеозаписиСкриншот видеозаписи
Скриншот сообщения. Фото: Интернет-сообщество «Типичный Омск» (VK/omskpub)

Нетипичный и опасный способ перемещения через ледяные торосы стал причиной бурных обсуждений среди пользователей социальной сети: некоторые горожане усомнились в подлинности видеоролика, другие — заподозрили попавшего на видео велосипедиста в противоправной деятельности, но большая часть комментаторов обратила внимание на чрезмерный риск героя видео:

«Сказали же на лед ещё рано выходить. Сегодня повезло, а завтра: Помогите, ушёл на работу и не вернулся»
«А так и в полынью можно залететь»
«Безумие и отвага»

Получилось ли у загадочного экстремала добраться до другого берега — неизвестно, но вот подтверждения опасности выхода на лед уже были: 1 декабря в пресс-службе МЧС сообщалось об обнаружении тела мужчины, погибшего, предположительно, во время рыбалки. Кроме того, попасть в беду можно и просто выйдя на лед — без «стального коня»:

В Омске 15-летний подросток провалился под лед под Фрунзенским мостом
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#Илья Скобин#Общество#Экстрим#Омск#Социальные сети#Безопасность#Рыбалка#Иртыш#Новости#Велосипедист#Опасность#Лед
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