Лед таит угрозу. В МЧС по Омской области рассказали об опасности выхода на лед весной

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Специалисты МЧС России по Омской области завершили 4 этап профилактической акции «Безопасный лед»: в ней, занимаясь профилактикой и патрулированием особо проблемных мест, приняли участие 1484 человек, среди которых сотрудники МЧС, полиции и даже добровольцы.
Однако, даже несмотря на регулярное информирование граждан, опасные инциденты все равно случаются. Об одном из них рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Омской области Сергей Звеков — по его словам, год назад в Малокулачье, провалившегося под лед рыбака удалось спасти только благодаря случайному прохожему, гулявшему с собакой.
Именно рыбаки и находятся в «группе риска» — в отличие от ледовых переправ, где люди и техника выходят на лед кратковременно, они проводят на нем большую часть дня. В условиях наступления весны лед меняет свою структуру, становясь рыхлым и хрупким, а вода начинает подмывать нижний слой ледового наста — из-за этого он становится хрупким, что очень часто незаметно на первый взгляд.
Напомним, ранее Город55 сообщал о пожаре в одной из омских пятиэтажек: там, силами сотрудников МЧС, удалось эвакуировать с задымленных верхних этажей 13 человек.