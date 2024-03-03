Лед таит угрозу. В МЧС по Омской области рассказали об опасности выхода на лед весной

Именно рыбаки и находятся в «группе риска» — в отличие от ледовых переправ, где люди и техника выходят на лед кратковременно, они проводят на нем большую часть дня. В условиях наступления весны лед меняет свою структуру, становясь рыхлым и хрупким, а вода начинает подмывать нижний слой ледового наста — из-за этого он становится хрупким, что очень часто незаметно на первый взгляд.