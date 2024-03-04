Соперник злой и упорный: тренер «Авангарда» рассказал о непростой победе над «Ладой»

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции рассказал, как «ястребам» удалось переломить ход игры против «Лады». Напомним, во второй встрече первого раунда плей-офф омская команда проигрывала 0:2, однако сумела сравнять счет, а в овертайме вырвать победу.
«Тяжелая, напряженная игра. Были уверены, что соперник сегодня выйдет и злее, и настойчивее, и упорнее. Так, в принципе, и произошло. Я рад, что команда выдержала этот натиск в первом периоде, выдержала силовые приемы и терпела. Честные, хорошие силовые приемы, борьба», — поделился наставник «ястребов».
Две шайбы, пропущенные о втором периоде, Михаил Кравец назвал «необязательными». Тренер отметил, что в третьей двадцатиминутке «ястребы» стали играть агрессивнее, что в итоге и помогло одолеть «Ладу». Точку в матче поставил Иван Николишин на 8 минуте овертайма. Кравец рассказал об установке перед дополнительным временем.
«Сказал ребятам, что играем, возвращаемся к игре в четыре звена, что все участвуют, все играют, чтобы все продолжали поддерживать друг друга, независимо от того, кто сколько выходит на лед, кто сколько играет. То есть каждый приносил пользу для победы. Ну и, конечно, попросил побольше бросать, потому что любой бросок может залететь», — заключил главный тренер.
Также мнением о прошедшей игре поделились нападающий Томаш Юрчо и автор победной шайбы Иван Николишин.