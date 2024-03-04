Соперник злой и упорный: тренер «Авангарда» рассказал о непростой победе над «Ладой»

Две шайбы, пропущенные о втором периоде, Михаил Кравец назвал «необязательными». Тренер отметил, что в третьей двадцатиминутке «ястребы» стали играть агрессивнее, что в итоге и помогло одолеть «Ладу». Точку в матче поставил Иван Николишин на 8 минуте овертайма. Кравец рассказал об установке перед дополнительным временем.