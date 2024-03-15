Ставка на первую игру: тренер «Авангарда» — о готовности к серии с «Локомотивом»

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Сегодня, 15 марта, в преддверии старта второго раунда плей-офф главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, насколько «ястребы» готовы к серии с «Локомотивом». Первая игра состоится завтра, 16 марта, на льду G-Drive Арены.
«Впереди у команды тяжелый соперник. Других соперников в этом раунде не бывает. „Локомотив“ — хорошо сбалансированная команда. Игроки очень габаритные и техничные. Дисциплинированная команда и по атаке, и по обороне», — оценил Кравец соперника.
По прогнозам экспертов ярославская команда идет фаворитом в серии. Кравец сообщил, что «Авангард» даст бой сопернику.
«Отлично, что идет фаворитом. Нам надо готовиться играть против фаворита, делать свою работу и доказывать, что мы умеем играть против сильного соперника», — поделился наставник.
В сезоне-2023/2024 «Авангард» и «Локомотив» встречались два раза. В октябре «ястребы» на домашнем льду победили 4:1, а в январе уступили в гостях с таким же счетом.
«Обе игры похожи, что дома, что на выезде. Ясно, что нужно выигрывать борьбу, ловить шайбу на себя, и больше играть в атаке. Мы начинаем серию дома при своих болельщиках. Естественно, мы делаем ставку на первую игру, которую нужно выигрывать», — рассказал Михаил Кравец.
Тренер добавил, что нападающий Иван Игумнов в последней игре с «Ладой» получил травму и пока не будет выходить на лед. Кравец выразил надежду, что форвард вскоре присоединится к команде.