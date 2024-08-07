Пугающее открытие. Находка в Гренландии предрекает катастрофу человечеству

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Ученые сделали открытие, которое может приблизить наступление катастрофы на Земле. Как сообщает издание «Новая Хакасия», в Гренландии под трехкилометровым слоем льда были обнаружены семена, веточки и части насекомых.
Эта находка означает, что таяние ледников в центре острова происходило в относительно недавнем геологическом прошлом, намного раньше, чем предполагали ученые. В статье, опубликованной в научном журнале, говорится, что предыдущее потепление было, скорее всего, менее миллиона лет назад.
Для человечества это открытие может стать тревожным. Уровень моря в последнее время поднимается все быстрее и быстрее. Когда остров Гренландия растает полностью, уровень вырастет еще на 7 метров, а это грозит обернуться затоплением всех прибрежных городов.