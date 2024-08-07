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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Иллюстрация

Пугающее открытие. Находка в Гренландии предрекает катастрофу человечеству

7 августа 2024, 09:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

Внезапная находка помогла выяснить, когда Гренландия оттаивала в прошлый раз

На глубине в 3 км ученые обнаружили семена, веточки и даже части насекомых.

Ученые сделали открытие, которое может приблизить наступление катастрофы на Земле. Как сообщает издание «Новая Хакасия», в Гренландии под трехкилометровым слоем льда были обнаружены семена, веточки и части насекомых.

Эта находка означает, что таяние ледников в центре острова происходило в относительно недавнем геологическом прошлом, намного раньше, чем предполагали ученые. В статье, опубликованной в научном журнале, говорится, что предыдущее потепление было, скорее всего, менее миллиона лет назад.

Для человечества это открытие может стать тревожным. Уровень моря в последнее время поднимается все быстрее и быстрее. Когда остров Гренландия растает полностью, уровень вырастет еще на 7 метров, а это грозит обернуться затоплением всех прибрежных городов.

Ученые раскрыли тревожные данные об угрозах глобального потепления
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#Юлия Истомина#Общество#Россия#Потепление#Новости#Лед#Ученые
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