Пугающее открытие. Находка в Гренландии предрекает катастрофу человечеству

Эта находка означает, что таяние ледников в центре острова происходило в относительно недавнем геологическом прошлом, намного раньше, чем предполагали ученые. В статье, опубликованной в научном журнале, говорится, что предыдущее потепление было, скорее всего, менее миллиона лет назад.