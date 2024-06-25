Стройка подорожала. Госэкспертиза одобрила проект крытого катка у омского СибГУФКа

Изменился, кстати, не только срок строительства ледового дворца, но и стоимость работ. Подрядчику вместо 409,6 млн рублей заплатят 523,2 млн, то есть на 113 млн больше. Изменения в смету внесли в начале 2024 года. Двухэтажное здание будет состоять из административно-бытового, хозяйственного блоков и ледовой арены на 200 зрительских мест.