gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Иллюстрация

Стройка подорожала. Госэкспертиза одобрила проект крытого катка у омского СибГУФКа

25 июня 2024, 08:35
Фото: 1MI
Иллюстрация

Доработанный проект строительства катка у омского СибГУФКа прошел госэкспертизу

Разработкой проектной документации занималась предпринимательница Наталья Прокопьева из Чувашии. Ледовый дворец по планам должен быть готов уже в этом году.

Городу55 стало известно, что проект строительства крытого катка с искусственным льдом на Масленникова после доработки прошел госэкспертизу. Положительное заключение 19 июня выдало московское «Главное управление государственной экспертизы».

Проектную документацию для публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» разрабатывала предпринимательница Наталья Прокопьева из Чувашии.

Напомним, что строительством объекта для СибГУФКа занимается ООО «Импульс» из Нижнего Новгорода. Контракт с фирмой, специализирующейся на производстве электромонтажных работ, заключили в октябре 2021 года. Тогда говорилось, что построить крытый каток нужно за 480 дней. По последним данным, срок завершения строительства — 2024 год.

Старая и новая стоимость строительства каткаСтарая и новая стоимость строительства катка
Старая и новая стоимость строительства катка
Фото: Портал госзакупок

Изменился, кстати, не только срок строительства ледового дворца, но и стоимость работ. Подрядчику вместо 409,6 млн рублей заплатят 523,2 млн, то есть на 113 млн больше. Изменения в смету внесли в начале 2024 года. Двухэтажное здание будет состоять из административно-бытового, хозяйственного блоков и ледовой арены на 200 зрительских мест.

Ранее Город55 рассказывал, что на Волгоградской построят новый спорткомплекс за 733 млн рублей. В нем будут бассейн и игровые зоны.

Каток, бассейн и игровые залы. На Левобережье Омска построят спорткомплекс за 733 млн
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Спорт#Омск#Строительство#Каток#Подрядчик#Проект#Новости#Экспертиза#Лед#Крытый каток#СибГУФК
Подпишитесь
Никакого общего вечера. Сегодня в омских школах пройдет выпускной для 11-классников
Сегодня, 04:54
Омичам объяснили, для кого предназначены убежища и куда идти в случае ЧС
Сегодня, 06:14
Рядом с новой «свечкой». Что построят возле бывшего музея «Искусство Омска»
Сегодня, 05:25
Марта, Асмо и Наби. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных
Сегодня, 04:01
Строительство школы в Серебряном береге возобновилось после долгих месяцев простоя
Сегодня, 07:11
От +25 градусов. Омичам объяснили, когда должны включаться кондиционеры в автобусах
Сегодня, 07:39