Нашли в 10 км от лагеря. В Омске спасли 79-летнего рыбака на озере Салтаим

По его словам, они созвонились и договорились светить друг другу фонарями на берегу, чтобы не потеряться в темноте. Однако рыбак принял другой отблеск за сигнал товарища и ушел в противоположном направлении. Он заблудился и окончательно потерялся в озерном пространстве. К тому же вода уже «подъела» лед на 2 метра. Выйти на берег самостоятельно пенсионер не мог.