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Омские полицейские нашли 79-летнего рыбака на озере Салтаим

Нашли в 10 км от лагеря. В Омске спасли 79-летнего рыбака на озере Салтаим

17 апреля 2024, 07:36
Фото: УМВД России по Омской области

Омские полицейские нашли 79-летнего рыбака на озере Салтаим

Пожилой омич ушел в противоположном направлении и заблудился. Тревогу забил его друг. Однако благодаря оперативным действиям спасателей его удалось найти в 10 км от места пропажи. К счастью, с ним все в порядке, и от медпомощи он отказался.

Накануне на озере Салтаим пропал 79-летний омич. В полицию обратился его 75-летний друг, с которым они вместе рыбачили. На поиски сразу же отправились полицейские, инспекторы по охране животного мира, рыбнадзор и МЧС.

Выяснилось, что вначале омичи вместе ловили рыбу, а вечером один из них решил отдохнуть в машине. Второй рыбак в это время решил остаться еще на ночную рыбалку. Около 4 часов утра пенсионер проснулся и обнаружил, что его товарища нет рядом.

По его словам, они созвонились и договорились светить друг другу фонарями на берегу, чтобы не потеряться в темноте. Однако рыбак принял другой отблеск за сигнал товарища и ушел в противоположном направлении. Он заблудился и окончательно потерялся в озерном пространстве. К тому же вода уже «подъела» лед на 2 метра. Выйти на берег самостоятельно пенсионер не мог.

Вероятно, путник принял за сигнал товарища какой-то другой отблеск и ушел, как оказалось, в противоположном направлении, заблудился и окончательно потерялся в бескрайнем озерном пространстве. К тому же вода уже «подъела» лед на 2 метра и выйти на берег самостоятельно пенсионер никак не мог.

К счастью, спасатели смогли связаться с потерявшимся человеком до того, как у него сел телефон. Они уточнили его местоположение и попросили оставаться на месте. В результате пожилого омича нашли в 10 километрах от места пропажи. Полицейский Михаил Токарев и охотинспектор Алексей Вижовитов доставили дедушку на берег.

«От медпомощи он отказался, но избежать укоризненного взгляда товарища ему, конечно же, не удалось. Пенсионеры поблагодарили всех, кто откликнулся на их просьбу о помощи, да еще так оперативно и профессионально», — рассказали в полиции.
Фото: УМВД России по Омской области
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