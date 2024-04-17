Нашли в 10 км от лагеря. В Омске спасли 79-летнего рыбака на озере Салтаим

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Накануне на озере Салтаим пропал 79-летний омич. В полицию обратился его 75-летний друг, с которым они вместе рыбачили. На поиски сразу же отправились полицейские, инспекторы по охране животного мира, рыбнадзор и МЧС.
Выяснилось, что вначале омичи вместе ловили рыбу, а вечером один из них решил отдохнуть в машине. Второй рыбак в это время решил остаться еще на ночную рыбалку. Около 4 часов утра пенсионер проснулся и обнаружил, что его товарища нет рядом.
По его словам, они созвонились и договорились светить друг другу фонарями на берегу, чтобы не потеряться в темноте. Однако рыбак принял другой отблеск за сигнал товарища и ушел в противоположном направлении. Он заблудился и окончательно потерялся в озерном пространстве. К тому же вода уже «подъела» лед на 2 метра. Выйти на берег самостоятельно пенсионер не мог.
Вероятно, путник принял за сигнал товарища какой-то другой отблеск и ушел, как оказалось, в противоположном направлении, заблудился и окончательно потерялся в бескрайнем озерном пространстве. К тому же вода уже «подъела» лед на 2 метра и выйти на берег самостоятельно пенсионер никак не мог.
К счастью, спасатели смогли связаться с потерявшимся человеком до того, как у него сел телефон. Они уточнили его местоположение и попросили оставаться на месте. В результате пожилого омича нашли в 10 километрах от места пропажи. Полицейский Михаил Токарев и охотинспектор Алексей Вижовитов доставили дедушку на берег.
«От медпомощи он отказался, но избежать укоризненного взгляда товарища ему, конечно же, не удалось. Пенсионеры поблагодарили всех, кто откликнулся на их просьбу о помощи, да еще так оперативно и профессионально», — рассказали в полиции.