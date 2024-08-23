Лед упал прямо на машину. Омич взыскал с «управляшки» 70 тысяч за испорченное авто

Как выяснилось, собственник автомобиля Toyota регулярно парковал его возле своего дома на проспекте Мира в городке Нефтяников. Однажды в зимний день с крыши скатилась ледяная глыба и попала прямо на его машину. В итоге снежной бури повредился капот, правое переднее крыло и воздухозаборная решетка. Особенно омич возмутился тому, что никаких предупреждающих знаков об опасности рядом не было.