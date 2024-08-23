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Published Сегодня, 07:16

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Лед упал прямо на машину. Омич взыскал с «управляшки» 70 тысяч за испорченное авто

23 августа 2024, 07:16
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич взыскал с управляющей компании деньги за испорченное авто

Мужчина оставлял машину возле дома и не думал, что такая ситуация может произойти, ведь на парковке не было никаких предупреждающих знаков. В итоге в его пользу у компании списали кругленькую сумму.

Как рассказали в службе судебных приставов по Омской области, сотрудники ведомства взыскали в пользу омича средства с обслуживающей его дом компании. На машину заявителя свалилась ледяная масса с крыши.

Как выяснилось, собственник автомобиля Toyota регулярно парковал его возле своего дома на проспекте Мира в городке Нефтяников. Однажды в зимний день с крыши скатилась ледяная глыба и попала прямо на его машину. В итоге снежной бури повредился капот, правое переднее крыло и воздухозаборная решетка. Особенно омич возмутился тому, что никаких предупреждающих знаков об опасности рядом не было.

Мужчина обратился в суд с иском к акционерному обществу «Наш сервис», которое отвечает за обслуживание данного дома. Он требовал возмещения ущерба, выплаты неустойки, штрафа и компенсации морального вреда. Суд признал управляющую компанию виновной в ненадлежащем исполнении обязательств по содержанию крыши, что могло привести не только к материальным потерям, но и к угрозе жизни жильцов.

Суд удовлетворил иск частично, присудив взыскание на общую сумму 70 200 рублей, включая материальный ущерб и моральный вред. Однако после вступления решения в законную силу управляющая компания не спешила выполнять его, и дело поступило в отдел судебных приставов.

Судебные приставы провели проверку имущественного положения должника и обнаружили наличие банковских счетов. В результате были наложены аресты на денежные средства, а затем сумма ущерба была полностью перечислена взыскателю.

Ранее Город55 писал о случае, когда омич «приватизировал» себе несколько парковочных мест возле дома, не спросив об этом жильцов и не предоставив законных документов.

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#Кристина Антоносян#Общество#Происшествия#Снег#Омск#Зима#Новости#Приставы#Лед
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