Двоих не спасли. Шесть детей провалились под лед в Омской области

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Специалисты регионального МЧС опубликовали статистику случаев, когда несовершеннолетние проваливались под лед. По информации ведомства, за последние пять лет в Омской области под лед провалились шесть детей.
Недавний случай насторожил, поэтому спасатели вновь напоминают родителям о важности разговоров с детьми. Дело в том, что лед весной становится рыхлым и с каждым днем тоньше.
Вчера, 18 марта, в центре города на Оми у Музыкального театра заметили ребенка, который снял рюкзак и отправился к полынье. Любопытному школьнику повезло, так как он вовремя среагировал и быстро выбрался своими силами из воды. После этого он побежал к берегу, все обошлось.
«Выйти на лед сейчас равно смерть. Иначе не скажешь», — подчеркнул сотрудники ГУ МЧС РФ по Омской области Сергей Звеков.
В ведомстве рассказали, что в двух случаях провала под лед дети тонули. Трагедия произошла в конце апреля 2019 года в Нефтяниках. Четыре человека вышли на котлован и ушли под воду. Одна девочка не пострадала, одного ребенка вытащил очевидец, после чего его госпитализировали. А двоих спасти не удалось.
Также недавно, прошлой весной, на Иртыше были замечены двое детей. Они находились в десяти метрах от берега, окруженные водой. Водолазы спасли их с помощью трапа, после чего юных омичей передали родителям.
Кстати, в МЧС делают предостережение и рыбакам, которые на свой страх и риск продолжают выходить на лед.