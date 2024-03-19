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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 11:55

иллюстрация

Двоих не спасли. Шесть детей провалились под лед в Омской области

19 марта 2024, 11:53
Фото: Город55
иллюстрация

Шесть детей провалились под лед в Омской области

Последний случай провала под лед закончился благополучно, однако ребенок все же попал в воду.

Специалисты регионального МЧС опубликовали статистику случаев, когда несовершеннолетние проваливались под лед. По информации ведомства, за последние пять лет в Омской области под лед провалились шесть детей.

Недавний случай насторожил, поэтому спасатели вновь напоминают родителям о важности разговоров с детьми. Дело в том, что лед весной становится рыхлым и с каждым днем тоньше.

Вчера, 18 марта, в центре города на Оми у Музыкального театра заметили ребенка, который снял рюкзак и отправился к полынье. Любопытному школьнику повезло, так как он вовремя среагировал и быстро выбрался своими силами из воды. После этого он побежал к берегу, все обошлось.

«Выйти на лед сейчас равно смерть. Иначе не скажешь», — подчеркнул сотрудники ГУ МЧС РФ по Омской области Сергей Звеков.

В ведомстве рассказали, что в двух случаях провала под лед дети тонули. Трагедия произошла в конце апреля 2019 года в Нефтяниках. Четыре человека вышли на котлован и ушли под воду. Одна девочка не пострадала, одного ребенка вытащил очевидец, после чего его госпитализировали. А двоих спасти не удалось.

Также недавно, прошлой весной, на Иртыше были замечены двое детей. Они находились в десяти метрах от берега, окруженные водой. Водолазы спасли их с помощью трапа, после чего юных омичей передали родителям.

Кстати, в МЧС делают предостережение и рыбакам, которые на свой страх и риск продолжают выходить на лед.

Снял рюкзак и пошел. В центре Омска школьник провалился под лед и чудом выбрался
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#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Провал под лед#Утонул ребенок#Утонул человек#Лед#Алина Ясинская#Выход на лед#Безопасный лед
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