Двоих не спасли. Шесть детей провалились под лед в Омской области

В ведомстве рассказали, что в двух случаях провала под лед дети тонули. Трагедия произошла в конце апреля 2019 года в Нефтяниках. Четыре человека вышли на котлован и ушли под воду. Одна девочка не пострадала, одного ребенка вытащил очевидец, после чего его госпитализировали. А двоих спасти не удалось.