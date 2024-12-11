Мэр Омска Шелест рассказал, как убирают город после продолжительного снегопада

Posted 11 декабря, 04:31
Published 11 декабря, 04:31
Modified 11 декабря, 04:34
Updated 11 декабря, 04:34
Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что работа дорожных служб Омска не прекращалась в течение всей ночи. В минувшие сутки с улиц города было вывезено более 7 800 кубометров снега. Утром сотрудники дорожных служб начали механизированное прометание основных дорог. В течение дня планируется продолжить вывоз снега и обработку улиц противогололедными материалами для обеспечения безопасности движения.
В ночь с 11 на 12 декабря дорожные службы вновь выведут всю доступную технику и рабочие ресурсы для продолжения очистки дорог. Основные работы будут проводиться на таких улицах, как Транссибирская, Ватутина, Гуртьева, Кирова, 20 лет РККА, проспект Королева, Герцена, Омская и других. Для выполнения этих работ будет задействовано 185 единиц специализированной техники УДХБ, а также привлеченные машины.
Мэр Омска также обратился к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения. В условиях сложной дорожной ситуации, когда снегопады и гололед увеличивают риск аварий, важным становится соблюдение ПДД. Это поможет избежать создания дополнительных заторов и ускорить очистку дорог, так как аварийные ситуации могут существенно замедлить движение и увеличить время пребывания в пробках.