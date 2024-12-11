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Posted 11 декабря, 04:31

Published 11 декабря, 04:31

Modified 11 декабря, 04:34

Updated 11 декабря, 04:34

Мэр Омска Шелест рассказал, как убирают город после продолжительного снегопада

Мэр Омска Шелест рассказал, как убирают город после продолжительного снегопада

11 декабря 2024, 04:31
Фото: Телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста.
За минувшие сутки было вывезено более 7 800 кубометров снега, или порядка 780 «КамАЗов».

Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что работа дорожных служб Омска не прекращалась в течение всей ночи. В минувшие сутки с улиц города было вывезено более 7 800 кубометров снега. Утром сотрудники дорожных служб начали механизированное прометание основных дорог. В течение дня планируется продолжить вывоз снега и обработку улиц противогололедными материалами для обеспечения безопасности движения.

Фото: Телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

В ночь с 11 на 12 декабря дорожные службы вновь выведут всю доступную технику и рабочие ресурсы для продолжения очистки дорог. Основные работы будут проводиться на таких улицах, как Транссибирская, Ватутина, Гуртьева, Кирова, 20 лет РККА, проспект Королева, Герцена, Омская и других. Для выполнения этих работ будет задействовано 185 единиц специализированной техники УДХБ, а также привлеченные машины.

Мэр Омска также обратился к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения. В условиях сложной дорожной ситуации, когда снегопады и гололед увеличивают риск аварий, важным становится соблюдение ПДД. Это поможет избежать создания дополнительных заторов и ускорить очистку дорог, так как аварийные ситуации могут существенно замедлить движение и увеличить время пребывания в пробках.

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#Диана Рязанцева#Снег#Омск#Благоустройство#Мэр#Техника#Дорожники#Лед#Улицы
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