Мэр Омска Шелест рассказал, как убирают город после продолжительного снегопада

В ночь с 11 на 12 декабря дорожные службы вновь выведут всю доступную технику и рабочие ресурсы для продолжения очистки дорог. Основные работы будут проводиться на таких улицах, как Транссибирская, Ватутина, Гуртьева, Кирова, 20 лет РККА, проспект Королева, Герцена, Омская и других. Для выполнения этих работ будет задействовано 185 единиц специализированной техники УДХБ, а также привлеченные машины.