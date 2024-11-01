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Лада

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Ноябрь
«Когда не твой день»: тренер Звягин рассказал о причинах поражения «Авангарда»
1 ноября, 01:55
Октябрь
Экс-нападающий «Авангарда» Терещенко рассказал, как омичам продолжить победную серию
31 октября, 04:47
Бывший тренер сборной Крикунов рассказал, когда омский «Авангард» начнет выигрывать
29 октября, 06:26
Август
Расклад на «Авангард». Эзотерик рассказала, что ждет «ястребов» в новом сезоне
29 августа, 04:15
Май
Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»
29 мая, 04:34
Март
Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ
В девяти матчах форвард забросил восемь шайб. Каждый пятый бросок по воротам от Рида Буше завершался голом.
25 марта, 10:35
Не дали исправить ситуацию с «Локомотивом»: тренер «Авангарда» Кравец — об отставке
Контракт с наставником расторгли после двух домашних поражений в четвертьфинале.
19 марта, 10:02
Игрока «Авангарда» Буше признали лучшим нападающим КХЛ в первом круге плей-офф
За пять матчей с тольяттинской «Ладой» форвард забросил семь шайб.
13 марта, 14:11
Определился соперник омского «Авангарда» по четвертьфиналу Кубка Гагарина
Следующий раунд плей-офф «ястребы» сыграют с ярославским «Локомотивом».
13 марта, 04:17
Шаг к победе, притихшие сирены и меняющийся облик города. Главные темы недели
10 марта, 10:30
«Тяжелая серия. Идем дальше»: капитан «Авангарда» Шарипзянов — о победе над «Ладой»
«Ястребы» вышли в следующий круг плей-офф.
9 марта, 14:42
Карантин в детдоме, подрядчик для вывоза мусора и победа «Авангарда». Омск сегодня
9 марта, 14:12
Тренер «Авангарда» Кравец подвел итоги победной серии с «Ладой»
«Ястребы» завершили первый раунд плей-офф и вышли в ¼ финала.
9 марта, 13:51
«Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф
9 марта, 12:50
Омский «Авангард» сегодня проведет пятую встречу с «Ладой» в первом круге плей-офф
«Ястребы» лидируют в серии 3:1. В случае победы в матче, команда выйдет в ¼ финала Кубка Гагарина.
9 марта, 02:49
Не заслужили победу, едем домой: капитан «Авангарда» — о поражении «Ладе»
«Ястребы» уступили тольяттинцам со счетом 1:4 в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
8 марта, 04:59
Меньше бросков и владения шайбой: тренер «Авангарда» — о причинах поражения «Ладе»
«Ястребы» уступили тольяттинцам 1:4. Омская команда лидирует в серии плей-офф со счетом 3:1.
7 марта, 18:25
Серия возвращается в Омск. «Авангард» уступил «Ладе» в четвертом матче плей-офф
Единственную шайбу в ворота тольяттинцев отправил форвард «ястребов» Рид Буше.
7 марта, 17:30
Один шаг до четвертьфинала. Омский «Авангард» сыграет четвертый матч с «Ладой»
В настоящее время «ястребы» лидируют в серии со счетом 3:0.
7 марта, 03:56
«Авангард» на выезде обыграл «Ладу» и ведет в первом раунде плей-офф со счетом 3:0
Первая игра в Тольятти завершилась со счетом 3:1. У «ястребов» дубль оформил Рид Буше, также шайбу забросил Валентин Пьянов.
5 марта, 17:27

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