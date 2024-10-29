Бывший тренер сборной Крикунов рассказал, когда омский «Авангард» начнет выигрывать

Posted 29 октября, 06:26
Published 29 октября, 06:26
Modified 29 октября, 06:39
Updated 29 октября, 06:39
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал изданию Legalbet недавние результаты омского «Авангарда». По его мнению, «ястребы» демонстрируют хорошую игру, но слишком заигрываются в атаке, что иногда приводит к пропущенным контратакам соперника.
«У них должно быть все нормально. Не знаю, почему у них столько поражений. Победа над „Магниткой“ может, придаст уверенности, и начнут выигрывать. Десятое место — явно не их позиция. Сейчас будут подниматься», — сказал Крикунов.
«Авангард» действительно не блещет стабильностью в этом сезоне, набрав всего 15 очков в 19 матчах. Однако Крикунов уверен, что «ястребы» в скором времени покажут свой истинный потенциал и поднимутся в таблице.
Напомним, что матч с «Металлургом» принес «Авангарду» долгожданную победу в овертайме. Следующий матч «Авангарда» состоится 31 октября на домашней арене против «Лады», которая идет на одну позицию выше в таблице. Распроданы почти все билеты на это мероприятие.