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Posted 29 октября, 06:26

Published 29 октября, 06:26

Modified 29 октября, 06:39

Updated 29 октября, 06:39

Экс-тренер сборной РФ Крикунов считает, что «Авангард» скоро начнет выигрывать

Бывший тренер сборной Крикунов рассказал, когда омский «Авангард» начнет выигрывать

29 октября 2024, 06:26
Фото: Hawk.ru.

Экс-тренер сборной РФ Крикунов считает, что «Авангард» скоро начнет выигрывать

По мнению тренера, «ястребам» не хватает уверенности, а с тактикой у них нет проблем.

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал изданию Legalbet недавние результаты омского «Авангарда». По его мнению, «ястребы» демонстрируют хорошую игру, но слишком заигрываются в атаке, что иногда приводит к пропущенным контратакам соперника.

«У них должно быть все нормально. Не знаю, почему у них столько поражений. Победа над „Магниткой“ может, придаст уверенности, и начнут выигрывать. Десятое место — явно не их позиция. Сейчас будут подниматься», — сказал Крикунов.

«Авангард» действительно не блещет стабильностью в этом сезоне, набрав всего 15 очков в 19 матчах. Однако Крикунов уверен, что «ястребы» в скором времени покажут свой истинный потенциал и поднимутся в таблице.

Напомним, что матч с «Металлургом» принес «Авангарду» долгожданную победу в овертайме. Следующий матч «Авангарда» состоится 31 октября на домашней арене против «Лады», которая идет на одну позицию выше в таблице. Распроданы почти все билеты на это мероприятие.

Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона
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#Кристина Антоносян#Хоккей#Авангард#Омск#Матч#Новости#Лада#Таблица
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