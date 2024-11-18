Тренер «Металлурга» Разин призвал власти Самарской области сохранить ХК «Лада»

Ранее также сообщалось, что «Лада» может не принять участие в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги из-за недостаточного финансирования. Новый губернатор Самарской области решил сократить средства для профессиональных команд региона и направить их на развитие массового спорта. Ситуацию могли бы спасти спонсоры, но их у «Лады» настолько мало, что может не хватить и на сезон.