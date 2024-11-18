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Posted 18 ноября, 10:29

Published 18 ноября, 10:29

Modified 18 ноября, 10:31

Updated 18 ноября, 10:31

Тренер «Металлурга» Разин призвал власти Самарской области сохранить ХК «Лада»

Тренер «Металлурга» Разин призвал власти Самарской области сохранить ХК «Лада»

18 ноября 2024, 10:29
Фото: ХК «Металлург».
Тренер магнитогорской команды уверен, что команда должна существовать, так как имеет свою хоккейную школу и является «отдушиной» для многих тольяттинцев.

После субботнего матча на «Лада-арене» главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин обратился к правительству Самарской области. Он призвал власти не дать тольяттинской команде уйти из КХЛ.

«„Лада» — первый немосковский клуб‑чемпион, у него очень много воспитанников, которые в том числе работают тренерами. Прискорбно видеть, что школа чахнет, команда не особо феерит, потому что нет как такового финансирования. Ребята молодцы, что бьются и стараются. Тяжело на это смотреть. Если есть возможность, не бросайте хоккей, пожалуйста. Это большая отдушина населению, людям и семьям, — передает слова Разина «Матч ТВ».
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Напомним, что в конце прошлой недели главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ покинул свой пост. Об этом сообщили в соцсетях клуба. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Павел Зубов, под его руководством команда играла с «Металлургом» в субботу, 16 ноября. Встреча завершилась после серии буллитов со счетом 1:2 в пользу магнитогорских хоккеистов.

Ранее также сообщалось, что «Лада» может не принять участие в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги из-за недостаточного финансирования. Новый губернатор Самарской области решил сократить средства для профессиональных команд региона и направить их на развитие массового спорта. Ситуацию могли бы спасти спонсоры, но их у «Лады» настолько мало, что может не хватить и на сезон.

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