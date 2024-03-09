Тренер «Авангарда» Кравец подвел итоги победной серии с «Ладой»

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец сегодня, 9 марта, на послематчевой пресс-конференции подвел итоги серии с «Ладой». «Ястребы» победили тольяттинцев в первом раунде плей-офф со счетом 4:1.
«Очень важно присутствие наших болельщиков. Столько людей пришли и поддержали. Как и на протяжении всего сезона. Тяжело было играть с „Ладой“. Сегодня ребята выполнили ту установку, которую мы сделали перед игрой. Все было качественно и мастеровито. Я рад, что мы прошли в следующий раунд. Теперь нужно немного отдохнуть и готовиться к следующему сопернику», — рассказал Кравец.
Сегодняшняя встреча завершилась со счетом 4:0. Забили Томаш Юрчо, Михаил Беляев и дважды Рид Буше. Первые домашние матчи серии остались за омичами. На выезде «ястребы» взяли одну игру, а вторую уступили. Тренер сообщил о причинах поражения в четвертой встрече.
«Первые две игры — 100 бросков, вторые две игры — 55. Не хватило настойчивости. Не хватило игры в чужой зоне. Основная задача — играть в зоне нападения», — добавил наставник команды.
Соперник «Авангарда» по ¼ финала Кубка Гагарина пока не определился.