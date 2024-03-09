Тренер «Авангарда» Кравец подвел итоги победной серии с «Ладой»

Сегодняшняя встреча завершилась со счетом 4:0. Забили Томаш Юрчо, Михаил Беляев и дважды Рид Буше. Первые домашние матчи серии остались за омичами. На выезде «ястребы» взяли одну игру, а вторую уступили. Тренер сообщил о причинах поражения в четвертой встрече.