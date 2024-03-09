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Тренер «Авангарда» Кравец подвел итоги победной серии с «Ладой»

Тренер «Авангарда» Кравец подвел итоги победной серии с «Ладой»

9 марта 2024, 13:51
Фото: ХК Авангард
«Ястребы» завершили первый раунд плей-офф и вышли в ¼ финала.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец сегодня, 9 марта, на послематчевой пресс-конференции подвел итоги серии с «Ладой». «Ястребы» победили тольяттинцев в первом раунде плей-офф со счетом 4:1.

«Очень важно присутствие наших болельщиков. Столько людей пришли и поддержали. Как и на протяжении всего сезона. Тяжело было играть с „Ладой“. Сегодня ребята выполнили ту установку, которую мы сделали перед игрой. Все было качественно и мастеровито. Я рад, что мы прошли в следующий раунд. Теперь нужно немного отдохнуть и готовиться к следующему сопернику», — рассказал Кравец.

Сегодняшняя встреча завершилась со счетом 4:0. Забили Томаш Юрчо, Михаил Беляев и дважды Рид Буше. Первые домашние матчи серии остались за омичами. На выезде «ястребы» взяли одну игру, а вторую уступили. Тренер сообщил о причинах поражения в четвертой встрече.

«Первые две игры — 100 бросков, вторые две игры — 55. Не хватило настойчивости. Не хватило игры в чужой зоне. Основная задача — играть в зоне нападения», — добавил наставник команды.

Соперник «Авангарда» по ¼ финала Кубка Гагарина пока не определился.

«Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф
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#Спорт#Авангард#Качество#Омск#Болельщики#Мастерство#Команда#Михаил Кравец#Евгений Игишев#Кубок Гагарина#Плей-офф#Лада
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