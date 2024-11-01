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Posted 1 ноября, 01:55

Published 1 ноября, 01:55

Modified 1 ноября, 01:57

Updated 1 ноября, 01:57

Тренер «Авангарда» Сергей Звягин объяснил причины поражения «Ладе»

«Когда не твой день»: тренер Звягин рассказал о причинах поражения «Авангарда»

1 ноября 2024, 01:55
Фото: ХК Авангард.

Тренер «Авангарда» Сергей Звягин объяснил причины поражения «Ладе»

«Ястребы» на домашнем льду уступили команде из Тольятти со счетом 1:3.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции подвел итоги игры с тольяттинской «Ладой». «Ястребы» уступили со счетом 1:3. Звягин отметил, что «Авангард» и «Лада» встречались весной в первом круге плей-офф.

«Мы готовились к этому. Знали, что такая габаритная команда, и что они будут готовы к борьбе, принимая во внимание прошлогодний плей-офф. Еще чуть не получилось начало, именно когда качество паса, уровень принятия решений в той иной ситуации не соответствовали уровню. И за счет этого много потерь было, и инициатива была у соперника, плюс шесть минут меньшинства», — рассказал тренер.

Игры у «Авангарда» проходят с большими перерывами, иногда по 5 дней. Звягин прокомментировал, может ли такой график сказываться на качестве игры.

«Мы не можем делать скидку на такие вещи, потому что у всех рваный календарь, у кого-то более насыщенный. Что есть — то есть, и мы должны быть готовы к каждой игре, особенно к началу игры», — заявил наставник.

«Авангард» сейчас идет на 10-й строчке Восточной конференции, имея в активе 15 очков. «Ястребы» выиграли 7 матчей, а в 13 встречах уступили.

«Наверное, бывает так, когда не твой день», — заключил Звягин о прошедшей игре с «Ладой».

А полный обзор матча — в нашем материале:

Снова поражение. «Авангард» уступил «Ладе» со счетом 1:3
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Тренер#Игра#Пресс-конференция#Тренировка#Лада#Восточная конференция
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