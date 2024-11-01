«Когда не твой день»: тренер Звягин рассказал о причинах поражения «Авангарда»

Posted 1 ноября, 01:55
Published 1 ноября, 01:55
Modified 1 ноября, 01:57
Updated 1 ноября, 01:57
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции подвел итоги игры с тольяттинской «Ладой». «Ястребы» уступили со счетом 1:3. Звягин отметил, что «Авангард» и «Лада» встречались весной в первом круге плей-офф.
«Мы готовились к этому. Знали, что такая габаритная команда, и что они будут готовы к борьбе, принимая во внимание прошлогодний плей-офф. Еще чуть не получилось начало, именно когда качество паса, уровень принятия решений в той иной ситуации не соответствовали уровню. И за счет этого много потерь было, и инициатива была у соперника, плюс шесть минут меньшинства», — рассказал тренер.
Игры у «Авангарда» проходят с большими перерывами, иногда по 5 дней. Звягин прокомментировал, может ли такой график сказываться на качестве игры.
«Мы не можем делать скидку на такие вещи, потому что у всех рваный календарь, у кого-то более насыщенный. Что есть — то есть, и мы должны быть готовы к каждой игре, особенно к началу игры», — заявил наставник.
«Авангард» сейчас идет на 10-й строчке Восточной конференции, имея в активе 15 очков. «Ястребы» выиграли 7 матчей, а в 13 встречах уступили.
«Наверное, бывает так, когда не твой день», — заключил Звягин о прошедшей игре с «Ладой».
А полный обзор матча — в нашем материале: