gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 04:47

Published 31 октября, 04:47

Modified 31 октября, 04:55

Updated 31 октября, 04:55

Экс-форвард омского «Авангарда» рассказал, как «ястребам» продолжить выигрывать

Экс-нападающий «Авангарда» Терещенко рассказал, как омичам продолжить победную серию

31 октября 2024, 04:47
Фото: Hawk.ru.

Экс-форвард омского «Авангарда» рассказал, как «ястребам» продолжить выигрывать

Хоккеист считает, что участникам омской команды необходимо больше внимания уделять своему тренеру и прислушиваться к нему.

Один из ярких нападающих «Авангарда» в сезоне 2019/2020 Алексей Терещенко рассказал изданию Allhockey.ru, что происходит с командой и почему они часто проигрывают. Сейчас «ястребы» находятся на 10-м месте в таблице Восточной конференции. Всего сыграно 19 матчей, на счету у команды 15 очков.

Несмотря на это, трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России уверен, что команда движется в верном направлении.

«Я думаю, в команде нет глобальных проблем. Потихоньку все начинает налаживаться. Игроки только начинают привыкать к требованиям тренера. Руководству нужно терпеть и доверять Звягину», — отметил Терещенко.

По его словам, игрокам важно доверять главному тренеру, ведь без этого невозможно добиться успеха. Несмотря на отсутствие одного из лидеров команды, Владимира Ткачева, который получил серьезную травму, Терещенко уверен, что в «Авангарде» есть талантливые исполнители и сильные игроки, способные вывести команду на новый уровень.

Сегодня, 31 октября, «Авангарду» предстоит важная встреча с тольяттинской «Ладой». Этот матч может стать поворотным моментом для команды, и, как считает Терещенко, с правильным подходом и доверием к тренеру «Ястребы» обязательно выбьются в лидеры.

Бывший тренер сборной Крикунов рассказал, когда омский «Авангард» начнет выигрывать
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Травма#Матч#Новости#Руководство#Тренер#Владимир Ткачев#Лада#Игроки#Лидеры#Восточная конференция#Звягин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика