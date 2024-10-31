Экс-нападающий «Авангарда» Терещенко рассказал, как омичам продолжить победную серию

Posted 31 октября, 04:47
Published 31 октября, 04:47
Modified 31 октября, 04:55
Updated 31 октября, 04:55
Один из ярких нападающих «Авангарда» в сезоне 2019/2020 Алексей Терещенко рассказал изданию Allhockey.ru, что происходит с командой и почему они часто проигрывают. Сейчас «ястребы» находятся на 10-м месте в таблице Восточной конференции. Всего сыграно 19 матчей, на счету у команды 15 очков.
Несмотря на это, трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России уверен, что команда движется в верном направлении.
«Я думаю, в команде нет глобальных проблем. Потихоньку все начинает налаживаться. Игроки только начинают привыкать к требованиям тренера. Руководству нужно терпеть и доверять Звягину», — отметил Терещенко.
По его словам, игрокам важно доверять главному тренеру, ведь без этого невозможно добиться успеха. Несмотря на отсутствие одного из лидеров команды, Владимира Ткачева, который получил серьезную травму, Терещенко уверен, что в «Авангарде» есть талантливые исполнители и сильные игроки, способные вывести команду на новый уровень.
Сегодня, 31 октября, «Авангарду» предстоит важная встреча с тольяттинской «Ладой». Этот матч может стать поворотным моментом для команды, и, как считает Терещенко, с правильным подходом и доверием к тренеру «Ястребы» обязательно выбьются в лидеры.