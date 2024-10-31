Экс-нападающий «Авангарда» Терещенко рассказал, как омичам продолжить победную серию

Один из ярких нападающих «Авангарда» в сезоне 2019/2020 Алексей Терещенко рассказал изданию Allhockey.ru, что происходит с командой и почему они часто проигрывают. Сейчас «ястребы» находятся на 10-м месте в таблице Восточной конференции. Всего сыграно 19 матчей, на счету у команды 15 очков.