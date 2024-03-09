«Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Сегодня, 9 марта, омский «Авангард» на домашнем льду принимал тольяттинскую «Ладу» в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
С первых минут матча «Авангард» отправился к воротам «Лады». Игра получалась вязкая, остановки шли одна за другой. Гости отвечали контратаками, голкипер «ястребов» Павел Хомченко спас команду. В первом периоде омичи смотрелись намного активнее. На 13 минуте игрок «Лады» Максим Березин получил два малых штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Он попал форварду омичей Владимиру Ткачеву по лицу. «Ястребы» в большинстве открыли счет. Шайбу забросил Рид Буше с передачи Ткачева и Пьянова.
Под конец периода омичи остались в меньшинстве, Томаш Юрчо получил штраф за удар клюшкой. «Ястребы» смогли выстоять вчетвером. Команды отправились на перерыв со счетом 1:0 в пользу «Авангарда».
В начале второй двадцатиминутки Максим Березин снова сфолил — задержка соперника клюшкой. «Лада» на две минуты осталась в меньшинстве, а «Авангард» укрепил преимущество — 2:0. Рид Буше оформил дубль. Ассистентами стали Дамир Шарипзянов и Владимир Ткачев. На 28 минуте «ястреб» Богдан Киселевич поехал в штраф-бокс за подножку. «Авангард» не позволил «Ладе» забить и даже провел одну опасную атаку в меньшинстве. На 36 минуте Томаш Юрчо забросил шайбу в ворота «Лады». Результативные передачи на свой счет записали Дамир Жафяров и Николай Прохоркин. «Ястребы» поймали кураж и не выпускали соперника из зоны, конец периода прошел под диктовку омичей.
В третьем периоде гости попытались отыграться, но «Авангард» так просто не отдавал шайбу и создавал моменты у ворот «Лады». Игрок тольяттинцев получил штраф за бросок клюшки в соперника. Гости провели 2 минуты в меньшинстве. Точку в мачте поставил Михаил Беляев. Хоккеист вышел один на один с вратарем «Лады» и забросил в «девятку». Итоговый счет — 4:0.
«Авангард» закончил серию с «Ладой» со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд плей-офф. Соперник «ястребов» по ¼ финала еще не определился.