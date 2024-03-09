«Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф

В начале второй двадцатиминутки Максим Березин снова сфолил — задержка соперника клюшкой. «Лада» на две минуты осталась в меньшинстве, а «Авангард» укрепил преимущество — 2:0. Рид Буше оформил дубль. Ассистентами стали Дамир Шарипзянов и Владимир Ткачев. На 28 минуте «ястреб» Богдан Киселевич поехал в штраф-бокс за подножку. «Авангард» не позволил «Ладе» забить и даже провел одну опасную атаку в меньшинстве. На 36 минуте Томаш Юрчо забросил шайбу в ворота «Лады». Результативные передачи на свой счет записали Дамир Жафяров и Николай Прохоркин. «Ястребы» поймали кураж и не выпускали соперника из зоны, конец периода прошел под диктовку омичей.