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Капитан «Авангарда» Шарипзянов рассказал, из-за чего команда проиграла «Ладе»

Не заслужили победу, едем домой: капитан «Авангарда» — о поражении «Ладе»

8 марта 2024, 04:59
Фото: ХК Авангард

Капитан «Авангарда» Шарипзянов рассказал, из-за чего команда проиграла «Ладе»

«Ястребы» уступили тольяттинцам со счетом 1:4 в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение команды в выездном матче от тольяттинской «Лады». «Ястребы» вчера, 7 марта, уступили со счетом 1:4.

«Проиграли, едем домой. Не заслужили сегодня победу. Когда мы удаляемся столько раз, мы сокращаем свои шансы на победу, что сегодня и случилось», — рассказал капитан.

«Авангард» в прошедшем матче получил 17 минут штрафного времени, «Лада» — 13. Дамир Шарипзянов также заработал 2-минутное удаление в конце третьего периода за удар клюшкой.

«Нужно играть в свою игру. Как мы играли в первом, втором, третьем матче», — добавил Шарипзянов.

Первые три игры серии остались за «ястребами» — 5:1, 3:2 ОТ, 3:1. Следующая встреча между командами пройдет завтра, 9 марта, на льду G-Drive Арены. Начало игры в 16:30. Обзор вчерашнего матча — в нашем материале:

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#Спорт#Авангард#Матч#Игра#Поражение#Дамир Шарипзянов#Евгений Игишев#Кубок Гагарина#Удаление#Лада
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