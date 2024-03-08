Не заслужили победу, едем домой: капитан «Авангарда» — о поражении «Ладе»

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение команды в выездном матче от тольяттинской «Лады». «Ястребы» вчера, 7 марта, уступили со счетом 1:4.
«Проиграли, едем домой. Не заслужили сегодня победу. Когда мы удаляемся столько раз, мы сокращаем свои шансы на победу, что сегодня и случилось», — рассказал капитан.
«Авангард» в прошедшем матче получил 17 минут штрафного времени, «Лада» — 13. Дамир Шарипзянов также заработал 2-минутное удаление в конце третьего периода за удар клюшкой.
«Нужно играть в свою игру. Как мы играли в первом, втором, третьем матче», — добавил Шарипзянов.
Первые три игры серии остались за «ястребами» — 5:1, 3:2 ОТ, 3:1. Следующая встреча между командами пройдет завтра, 9 марта, на льду G-Drive Арены. Начало игры в 16:30. Обзор вчерашнего матча — в нашем материале: