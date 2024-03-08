Не заслужили победу, едем домой: капитан «Авангарда» — о поражении «Ладе»

Первые три игры серии остались за «ястребами» — 5:1, 3:2 ОТ, 3:1. Следующая встреча между командами пройдет завтра, 9 марта, на льду G-Drive Арены. Начало игры в 16:30. Обзор вчерашнего матча — в нашем материале: