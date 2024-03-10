Шаг к победе, притихшие сирены и меняющийся облик города. Главные темы недели

Тем более и коммерческая активность в здании тоже имеется: 5 марта появилась информация о сдаче в аренду помещений в бывшем «Летуре» — оба помещения на уровне первого этажа, но если арендатор захочет — то можно немного расшириться и в направлении крыши: по словам владельца площадей, там можно обустроить летнюю веранду. Более того, занять можно и второй и даже третий этаж. Само собой, такой потенциал возможностей для бизнеса оценили тоже очень высоко: 931 тысяча рублей в месяц.