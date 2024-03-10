Шаг к победе, притихшие сирены и меняющийся облик города. Главные темы недели

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Омский «Авангард» продолжает демонстрировать превосходство — омичи заняли место уже в следующем раунде плей-офф и их ждет новый соперник. Какой — покажет время. А мы оглянемся назад и посмотрим, как это было.
Тольяттинцы оказались серьезным испытанием: даже тренер «ястребов», Михаил Кравец, это отдельно отметил — соперник после поражения в первой встрече вышел на лед куда злее, упорнее и настойчивее (отметим, что особенно сильно это было заметно во втором матче — счет омичам удалось отыграть только в третьем периоде и овертайме).
Третья встреча так же осталась за «Авангардом» — родные стены стадиона в Тольятти «Ладу» не «спасли»: динамичная игра «ястребов» закончилась счетом 3:1. Из приятного и примечательного — первую шайбу омичи забили на 22 секунде первого отрезка, завоевали преимущество на поле (соперник ожесточенно получал штрафные удаления), выдержали игру в меньшинстве и грамотно разыграли ошибку соперников. Кстати, подробная статистика — в материале ниже:
Но несмотря на победное шествие «Ястребов», тольяттинцы не теряли надежду и готовились: 7 марта «Авангард» потерпел поражение на выезде — «Лада» отомстила за предыдущие поражения со счетом 1:4. Здесь уже теснили омичей — второй период, из-за череды удалений, пришлось начинать в меньшинстве, а позже — выяснить отношения между командами (не как в прошлый раз, конечно, но без небольшой драки не обошлось). В итоге, команды ждала еще одна встреча — на льду Омска.
И это была встреча, которая закончилась победой. 9 марта завершился 5 матч 1/8 финала Кубка Гагарина — и «Авангард» уходит во второй раунд плей-офф. «Ладу» омичи обошли буквально «в сухую»: итоговый счет 4:0. А вот как это было — можно узнать в материале ниже.
6 марта в Омске состоялась плановая проверка сирен системы экстренного оповещения — для «мини-учений» выделили полчаса, с 10:20 до 10:50. Традиционно — администрация города сообщила об этом заранее, чтобы не было паники. Но город, напротив, погрузился в ожидание заунывных звуков.
В итоге, многие горожане засомневались в исправности сирен: их звук было слышно не везде. Например, особенно много жалоб было из городка Нефтяников — там ожидаемого «воя» либо не заметили, либо просили прибавить громкость — только «прислушиваясь к открытой форточке» было что-то слышно. В других районах города проблемы тоже наблюдались.
А вот «разбор полетов» по итогам тестового запуска оповещения произошёл на следующий день, 7 марта — администрация сообщила, что в некоторых районах города громкоговорители были неисправны. Кроме того, сотрудники администрации сообщили что периодичность звука влияет на слышимость: сирены включали на считанные минуты и поэтому их легко было пропустить. В остальном омичей заверили, что они в безопасности — проглядеть сигнал «Внимание всем!» точно не получится: для этого у города есть подвижные сирены — автомобили с громкоговорителями, телевидение, СМИ и SMS-рассылка.
Один из ключевых ориентиров города — ТК «Летур» (а вскоре уже «Гагарин-молл»), потихоньку проходит процесс ремонта и модернизации. Например, на днях появились сообщения о кое-каких новшествах в его облике: старые пластиковые окна заменили на панорамные. Пока идут фасадные работы сложно сказать, как задние будет выглядеть в «финале», но в любом случае активность намекает на ликвидацию «заброшенности» здания.
Тем более и коммерческая активность в здании тоже имеется: 5 марта появилась информация о сдаче в аренду помещений в бывшем «Летуре» — оба помещения на уровне первого этажа, но если арендатор захочет — то можно немного расшириться и в направлении крыши: по словам владельца площадей, там можно обустроить летнюю веранду. Более того, занять можно и второй и даже третий этаж. Само собой, такой потенциал возможностей для бизнеса оценили тоже очень высоко: 931 тысяча рублей в месяц.