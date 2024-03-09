Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Капитан «Авангарда» Шарипзянов рассказал, как для команды прошла серия с «Ладой»

«Тяжелая серия. Идем дальше»: капитан «Авангарда» Шарипзянов — о победе над «Ладой»

9 марта 2024, 14:42
Фото: ХК Авангард

Капитан «Авангарда» Шарипзянов рассказал, как для команды прошла серия с «Ладой»

«Ястребы» вышли в следующий круг плей-офф.

Город55 узнал у капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова его мнение о прошедшей победной серии над тольяттинской «Ладой». «Ястребы» выиграли первый раунд 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 4:1.

«Тяжелая серия. Команда очень солидно играла. Даже несмотря на счета 4:0, 5:1, тяжелые матчи были. Они нас наказали в четвертом матче. Мы не были готовы до конца биться, а им некуда было отступать. В целом, хорошая серия. Поздравляю с хорошим сезоном „Ладу“, а мы идем дальше», — рассказал Дамир.

Шарипзянов рассказал о сильных сторонах «Авангарда» и сообщил, где есть пробелы.

«Все разберем. Были моменты, где могли лучше сыграть в обороне. Большинство неплохо разыгрывали. Для некоторых игроков это первый проход в следующий раунд. Кто-то вообще в плей-офф не играл. Ребята набираются опыта. С каждой игрой им комфортнее играть», — добавил капитан.

Также итоги прошедшей серии подвел главный тренер омской команды Михаил Кравец:

Тренер «Авангарда» Кравец подвел итоги победной серии с «Ладой»
Узнать подробнее
«Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф
Узнать подробнее
#Спорт#Видео#Авангард#Михаил Кравец#Дамир Шарипзянов#Евгений Игишев#Кубок Гагарина#Плей-офф#Главный тренер#Лада#Город55
Подпишитесь
На территории детдома в Омской области ввели карантин из-за смертельной инфекции
Сегодня, 08:36
Омские врачи без наркоза сделали операцию на артериях пожилому пациенту
Сегодня, 03:44
Безумие и сигара Бардина. В Омске продают газету о триумфе «Авангарда» 2004 года
Сегодня, 04:25
До 85 тысяч. Стало известно, на какую зарплату могут рассчитывать фармацевты в Омске
Сегодня, 08:04
В Омске ищут подрядчика, который за 16,5 млн будет отвозить мусор на полигон
Сегодня, 05:46
«Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф
Сегодня, 12:50