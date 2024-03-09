«Тяжелая серия. Идем дальше»: капитан «Авангарда» Шарипзянов — о победе над «Ладой»

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Город55 узнал у капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова его мнение о прошедшей победной серии над тольяттинской «Ладой». «Ястребы» выиграли первый раунд 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 4:1.
«Тяжелая серия. Команда очень солидно играла. Даже несмотря на счета 4:0, 5:1, тяжелые матчи были. Они нас наказали в четвертом матче. Мы не были готовы до конца биться, а им некуда было отступать. В целом, хорошая серия. Поздравляю с хорошим сезоном „Ладу“, а мы идем дальше», — рассказал Дамир.
Шарипзянов рассказал о сильных сторонах «Авангарда» и сообщил, где есть пробелы.
«Все разберем. Были моменты, где могли лучше сыграть в обороне. Большинство неплохо разыгрывали. Для некоторых игроков это первый проход в следующий раунд. Кто-то вообще в плей-офф не играл. Ребята набираются опыта. С каждой игрой им комфортнее играть», — добавил капитан.
Также итоги прошедшей серии подвел главный тренер омской команды Михаил Кравец: