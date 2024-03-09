Карантин в детдоме, подрядчик для вывоза мусора и победа «Авангарда». Омск сегодня

В Колосовке ввели карантин по бешенству. Очаг заражения нашли на улице Кирова на территории учреждения для детей-сирот «Колосовский дом детства». В районе запретили ввоз-вывоз животных. Также в Колосовке во время карантина нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки. Ограничения будут действовать в течение двух месяцев.