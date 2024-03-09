Карантин в детдоме, подрядчик для вывоза мусора и победа «Авангарда». Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Новость № 1. На территории детдома в Омской области ввели карантин из-за смертельной инфекции
В Колосовке ввели карантин по бешенству. Очаг заражения нашли на улице Кирова на территории учреждения для детей-сирот «Колосовский дом детства». В районе запретили ввоз-вывоз животных. Также в Колосовке во время карантина нельзя будет проводить сельскохозяйственные ярмарки. Ограничения будут действовать в течение двух месяцев.
Новость № 2. Регоператор «Магнит» ищет подрядчика для перевозки мусора на калачинский полигон
Контракт рассчитан до конца 2024 года, его максимальная цена составляет 16,5 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 18 марта. Необходимо будет перевезти почти 6 тысяч тонн отходов. Местом погрузки указан мусоросортировочный комплекс на улице 3-я Казахстанская, выгрузки — полигон в Калачинском районе. Работу подрядчика будут контролировать по спутниковой навигации и видео.
Новость № 3. «Авангард» всухую обыграл «Ладу» и оформил путевку в следующий раунд плей-офф.
Матч завершился со счетом 4:0. У омичей шайбы забросили Рид Буше (дубль), Томаш Юрчо и Михаил Беляев. Таким образом, «Авангард» закончил серию с «Ладой» со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд плей-офф. Соперник «ястребов» по ¼ финала еще не определился.