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Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ

Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ

25 марта 2024, 10:35
Фото: ХК Авангард
В девяти матчах форвард забросил восемь шайб. Каждый пятый бросок по воротам от Рида Буше завершался голом.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф на текущий момент. Статистику сегодня, 25 марта, опубликовала Континентальная хоккейная лига.

В девяти матчах форвард забросил восемь шайб. Каждый пятый бросок по воротам от Рида Буше завершался голом (20,5%). В первом раунде плей-офф с тольяттинской «Ладой» легионер забил семь шайб. В третьей игре оформил хет-трик, а в пятой — дубль. В четвертьфинальной серии с «Локомотивом» на счету хоккеиста одна шайба.

Также в тройку лучших снайперов вошли Анатолий Голышев из «Автомобилиста» (5 шайб в 8 играх) и Василий Глотов из СКА (5 шайб в 9 играх).

Напомним, «Авангард» в настоящее время уступает в серии «Локомотиву» со счетом 1:3. Следующий матч состоится завтра, 26 марта, на льду G-Drive Арены.

Игрока «Авангарда» Буше признали лучшим нападающим КХЛ в первом круге плей-офф
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#Спорт#Авангард#Омск#КХЛ#Статистика#Матч#Шайба#Рид Буше#G-Drive Арена#Автомобилист#Евгений Игишев#Плей-офф#Локомотив#Гол#СКА#Лада
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