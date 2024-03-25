Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф на текущий момент. Статистику сегодня, 25 марта, опубликовала Континентальная хоккейная лига.
В девяти матчах форвард забросил восемь шайб. Каждый пятый бросок по воротам от Рида Буше завершался голом (20,5%). В первом раунде плей-офф с тольяттинской «Ладой» легионер забил семь шайб. В третьей игре оформил хет-трик, а в пятой — дубль. В четвертьфинальной серии с «Локомотивом» на счету хоккеиста одна шайба.
Также в тройку лучших снайперов вошли Анатолий Голышев из «Автомобилиста» (5 шайб в 8 играх) и Василий Глотов из СКА (5 шайб в 9 играх).
Напомним, «Авангард» в настоящее время уступает в серии «Локомотиву» со счетом 1:3. Следующий матч состоится завтра, 26 марта, на льду G-Drive Арены.