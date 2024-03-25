Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ

В девяти матчах форвард забросил восемь шайб. Каждый пятый бросок по воротам от Рида Буше завершался голом (20,5%). В первом раунде плей-офф с тольяттинской «Ладой» легионер забил семь шайб. В третьей игре оформил хет-трик, а в пятой — дубль. В четвертьфинальной серии с «Локомотивом» на счету хоккеиста одна шайба.