Не дали исправить ситуацию с «Локомотивом»: тренер «Авангарда» Кравец — об отставке

Наставник добавил, что в нынешнем сезоне у команды были трудности, однако «ястребы» смогли закончить регулярный чемпионат на втором месте, а также прошли первый раунд плей-офф. «Авангард» со счетом 4:1 обыграл тольяттинскую «Ладу» в 1/8 финала Кубка Гагарина.