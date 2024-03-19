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Кравец занял должность главного тренера в ноябре 2022 года

Не дали исправить ситуацию с «Локомотивом»: тренер «Авангарда» Кравец — об отставке

19 марта 2024, 10:02
Фото: ХК Авангард
Кравец занял должность главного тренера в ноябре 2022 года

Главный тренер омского «Авангарда» Кравец прокомментировал свою отставку

Контракт с наставником расторгли после двух домашних поражений в четвертьфинале.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал свою отставку. О расторжении контракта по обоюдному соглашению с клубом стало известно сегодня, 19 марта.

«Я благодарен Омску за эти прекрасные два года. Благодарность болельщикам за то, что так поддерживали и переживали, так меня любили. Огромное им спасибо! Они всегда останутся у меня в сердце», — рассказал Кравец.

Наставник добавил, что в нынешнем сезоне у команды были трудности, однако «ястребы» смогли закончить регулярный чемпионат на втором месте, а также прошли первый раунд плей-офф. «Авангард» со счетом 4:1 обыграл тольяттинскую «Ладу» в 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Единственное, я расстроился, что мне не дали даже маленького шанса, чтобы исправить ситуацию в серии с „Локомотивом“, доказать нашу хорошую работу», — сообщил тренер.

«Авангард» проиграл две домашние игры против ярославской команды. Первый матч закончился в овертайме — 1:2, во втором «ястребы» уступили с разгромным счетом 0:7.

«Я на собрании с командой простился, ребят поблагодарил. Верю в команду. И всем ребятам в раздевалке сказал, что верю — они обязательно вернут серию в Омск. Желаю им удачи, взаимопонимания, побед», — заключил Михаил Кравец.

Исполнять обязанности главного тренера будет тренер вратарей Сергей Звягин.

Михаил Кравец был назначен на должность главного тренера в ноябре 2022 года.

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