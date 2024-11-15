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Posted 15 ноября, 11:16

Published 15 ноября, 11:16

Modified 15 ноября, 11:20

Updated 15 ноября, 11:20

«Лада» поместила защитника Зията Пайгина в список отказов

«Лада» поместила защитника Зията Пайгина в список отказов

15 ноября 2024, 11:16
Фото: Хоккейный клуб «Лада».
В течение 48 часов любой клуб КХЛ может подписать с ним контракт.

Тольяттинская «Лада» поместила защитника Зията Пайгина в список отказов, сообщили в пресс-службе хоккейной команды. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку подписать контракт.

«В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Зият принял участие в 14 матчах, в которых заработал 2 (1+1) балла при показателе полезности -2. Всего в КХЛ Пайгин провел 415 игр, в которых записал на свой счет 106 (36+70) очков», — написано в соцсетях «Лады».
Фото: Хоккейный клуб «Лада»

Это не все изменения, которые произошли в тольяттинском клубе за несколько дней. Сегодня стало известно, что главный тренер «Лады» Олег Браташ покинул свой пост. Об этом сообщили в соцсетях команды. Соглашение с тренером было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В ближайшее время исполнять обязанности главного тренера будет Павел Зубов, под его руководством команда выйдет на матч с «Металлургом», который пройдет завтра, 16 ноября.

Сейчас «Лада» занимает девятое место в Восточной конференции, в 24 играх тольяттинцы 23 очка.

Напомним, что защитник Зият Пайгин ранее выступал за «Авангард», омская команда поместила хоккеиста в список отказов во время регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона. Тогда Пайгина не забрал ни один клуб лиги, с ним расторгли контракт 1 декабря. На тот момент Пайгин сыграл за «ястребов» 20 матчей и набрал одно очко, отдав результативную передачу, его показатель полезности составил -4.

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