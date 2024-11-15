«Лада» поместила защитника Зията Пайгина в список отказов

Это не все изменения, которые произошли в тольяттинском клубе за несколько дней. Сегодня стало известно, что главный тренер «Лады» Олег Браташ покинул свой пост. Об этом сообщили в соцсетях команды. Соглашение с тренером было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В ближайшее время исполнять обязанности главного тренера будет Павел Зубов, под его руководством команда выйдет на матч с «Металлургом», который пройдет завтра, 16 ноября.