Posted 15 ноября, 11:16
Published 15 ноября, 11:16
Modified 15 ноября, 11:20
Updated 15 ноября, 11:20
Тольяттинская «Лада» поместила защитника Зията Пайгина в список отказов, сообщили в пресс-службе хоккейной команды. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку подписать контракт.
«В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Зият принял участие в 14 матчах, в которых заработал 2 (1+1) балла при показателе полезности -2. Всего в КХЛ Пайгин провел 415 игр, в которых записал на свой счет 106 (36+70) очков», — написано в соцсетях «Лады».
Это не все изменения, которые произошли в тольяттинском клубе за несколько дней. Сегодня стало известно, что главный тренер «Лады» Олег Браташ покинул свой пост. Об этом сообщили в соцсетях команды. Соглашение с тренером было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В ближайшее время исполнять обязанности главного тренера будет Павел Зубов, под его руководством команда выйдет на матч с «Металлургом», который пройдет завтра, 16 ноября.
Сейчас «Лада» занимает девятое место в Восточной конференции, в 24 играх тольяттинцы 23 очка.
Напомним, что защитник Зият Пайгин ранее выступал за «Авангард», омская команда поместила хоккеиста в список отказов во время регулярного чемпионата КХЛ прошлого сезона. Тогда Пайгина не забрал ни один клуб лиги, с ним расторгли контракт 1 декабря. На тот момент Пайгин сыграл за «ястребов» 20 матчей и набрал одно очко, отдав результативную передачу, его показатель полезности составил -4.