Омский водитель предстанет перед судом за ДТП с тяжелыми последствиями

В результате столкновения 48-летняя пассажир «Ниссана» получила серьезные травмы. Водитель признал свою вину и объяснил, что покинул место аварии, пытаясь сначала помочь пострадавшей. Однако он не вернулся, полагая, что его бывшая жена, владелица автомобиля, должна была заняться этим вопросом.