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Posted 21 ноября, 09:41

Published 21 ноября, 09:41

Modified 21 ноября, 09:43

Updated 21 ноября, 09:43

Омичу предъявили обвинения в нарушении ПДД и оставлении места аварии

Омский водитель предстанет перед судом за ДТП с тяжелыми последствиями

21 ноября 2024, 09:41
Фото: Прокуратура Омской области.

Омичу предъявили обвинения в нарушении ПДД и оставлении места аварии

Завершили расследование дела против водителя, обвиняемого в серьезном ДТП, в результате которого пострадал пассажир. Мужчине, управлявшему автомобилем без прав и покинувшему место аварии, грозит до 7 лет лишения свободы.

В Омске завершили расследование уголовного дела против 47-летнего водителя, виновного в серьезном ДТП. Ему предъявили обвинения в несоблюдении ПДД, что привело к тяжелым травмам пассажира другого автомобиля, а также управлении автомобилем без прав и оставлении места аварии.

Авария произошла ночью 4 мая. Обвиняемый, лишенный водительских прав, управлял автомобилем «Лада» и двигался по улице 33-я Северная. На перекрестке он не заметил автомобиль «Ниссан», остановившийся перед светофором и врезался в него.

В результате столкновения 48-летняя пассажир «Ниссана» получила серьезные травмы. Водитель признал свою вину и объяснил, что покинул место аварии, пытаясь сначала помочь пострадавшей. Однако он не вернулся, полагая, что его бывшая жена, владелица автомобиля, должна была заняться этим вопросом.

Дело передали в Первомайский районный суд Омска для дальнейшего рассмотрения. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, что ранее прокуратура добилась компенсации морального вреда для пенсионерки, которая поскользнулась на неочищенном пороге многоквартирного дома.

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#Екатерина Тараленко#ДТП#Омск#Омская область#Авария#Уголовное дело#Травмы#Наказание#Новости#Водитель без прав#Судебное дело#Лада
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