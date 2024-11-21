Омский водитель предстанет перед судом за ДТП с тяжелыми последствиями

Posted 21 ноября, 09:41
Published 21 ноября, 09:41
Modified 21 ноября, 09:43
Updated 21 ноября, 09:43
В Омске завершили расследование уголовного дела против 47-летнего водителя, виновного в серьезном ДТП. Ему предъявили обвинения в несоблюдении ПДД, что привело к тяжелым травмам пассажира другого автомобиля, а также управлении автомобилем без прав и оставлении места аварии.
Авария произошла ночью 4 мая. Обвиняемый, лишенный водительских прав, управлял автомобилем «Лада» и двигался по улице 33-я Северная. На перекрестке он не заметил автомобиль «Ниссан», остановившийся перед светофором и врезался в него.
В результате столкновения 48-летняя пассажир «Ниссана» получила серьезные травмы. Водитель признал свою вину и объяснил, что покинул место аварии, пытаясь сначала помочь пострадавшей. Однако он не вернулся, полагая, что его бывшая жена, владелица автомобиля, должна была заняться этим вопросом.
Дело передали в Первомайский районный суд Омска для дальнейшего рассмотрения. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Напомним, что ранее прокуратура добилась компенсации морального вреда для пенсионерки, которая поскользнулась на неочищенном пороге многоквартирного дома.