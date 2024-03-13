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Определился соперник омского «Авангарда» по четвертьфиналу Кубка Гагарина

Определился соперник омского «Авангарда» по четвертьфиналу Кубка Гагарина

13 марта 2024, 04:17
Фото: ХК Авангард
Следующий раунд плей-офф «ястребы» сыграют с ярославским «Локомотивом».

Омский «Авангард» в четвертьфинале Кубка Гагарина встретится с ярославским «Локомотивом». Соперник определился по итогам вчерашнего игрового дня. «Ястребы» и «Локомотив» начнут серию в Омске. Первая игра пройдет с субботу, 16 марта, на льду G-Drive Арены.

Напомним, «Авангард» в первом раунде плей-офф одолел тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:1. «Ястребы» взяли две первые домашние игры (5:1, 3:2 ОТ), на выезде одна встреча осталась за омичами (3:1), а вторая за тольяттинцами (4:1). В пятом матче «Авангард» всухую одолел противника, забросив 4 шайбы, и оформил путевку в ¼ финала.

«Локомотив» начал плей-офф с московским ЦСКА и обыграл армейцев со счетом 4:1 в серии.

Напомним, что перед вторым раундом «Авангард» проведет открытую тренировку для болельщиков. Она состоится 15 марта в 11:30 на G-Drive Арене. Вход свободный.

Омский «Авангард» проведет открытую тренировку перед вторым раундом плей-офф
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#Спорт#Авангард#Омск#Автомобилист#Евгений Игишев#Кубок Гагарина#Плей-офф#Локомотив#Открытая тренировка#Ястребы#Лада#Казанский Ак Барс
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