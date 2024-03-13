Определился соперник омского «Авангарда» по четвертьфиналу Кубка Гагарина

Напомним, «Авангард» в первом раунде плей-офф одолел тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:1. «Ястребы» взяли две первые домашние игры (5:1, 3:2 ОТ), на выезде одна встреча осталась за омичами (3:1), а вторая за тольяттинцами (4:1). В пятом матче «Авангард» всухую одолел противника, забросив 4 шайбы, и оформил путевку в ¼ финала.