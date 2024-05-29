Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Сегодня известный агент Шуми Бабаев, который представляет интересы нападающего Владимира Ткачева, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока из «Авангарда».
«На сегодняшний день никаких комментариев по данной теме у меня нет», — ответил Бабаев корреспонденту «Чемпионата».
По результатам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Ткачев стал пятым бомбардиром лиги, набрав 75 очков в 58 матчах за омских «ястребов». В конце сезона форвард был включен в символическую пятерку лучших игроков.
Напомним, что ранее «Авангард» заключил двухлетний контракт с 30-летним игроком Дарреном Дицем, который ранее выступал за ЦСКА. Согласно правилам КХЛ, за переход этого хоккеиста московский клуб получил от «Авангарда» компенсацию в размере одной тысячи рублей.