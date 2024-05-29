Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»

Напомним, что ранее «Авангард» заключил двухлетний контракт с 30-летним игроком Дарреном Дицем, который ранее выступал за ЦСКА. Согласно правилам КХЛ, за переход этого хоккеиста московский клуб получил от «Авангарда» компенсацию в размере одной тысячи рублей.