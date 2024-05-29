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Published Сегодня, 04:34

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Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»

29 мая 2024, 04:34
Фото: Город55
иллюстрация
Известный агент Шуми Бабаев прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Владимира Ткачева из «Авангарда».

Сегодня известный агент Шуми Бабаев, который представляет интересы нападающего Владимира Ткачева, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока из «Авангарда».

«На сегодняшний день никаких комментариев по данной теме у меня нет», — ответил Бабаев корреспонденту «Чемпионата».

По результатам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Ткачев стал пятым бомбардиром лиги, набрав 75 очков в 58 матчах за омских «ястребов». В конце сезона форвард был включен в символическую пятерку лучших игроков.

Напомним, что ранее «Авангард» заключил двухлетний контракт с 30-летним игроком Дарреном Дицем, который ранее выступал за ЦСКА. Согласно правилам КХЛ, за переход этого хоккеиста московский клуб получил от «Авангарда» компенсацию в размере одной тысячи рублей.

«Скромная» компенсация. Омский «Авангард» заплатил за переход Дица ровно 1000 рублей
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