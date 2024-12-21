Качели из стороны в сторону. «Авангард» на выезде проиграл «Ладе» — 3:4

Второй период «Авангард» начал с большинства и удачно его реализовал. На 22-й минуте Николай Прохоркин сравнял счет — 1:1. Передачу отдал Дамир Шарипзянов. А спустя две минуты капитан и сам стал автором забитой шайбы и вывел омичей вперед (1:2).