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Posted 21 декабря, 15:20

Published 21 декабря, 15:20

Modified 21 декабря, 15:25

Updated 21 декабря, 15:25

Омский «Авангард» уступил на выезде тольяттинской «Ладе» со счетом 3:4

Качели из стороны в сторону. «Авангард» на выезде проиграл «Ладе» — 3:4

21 декабря 2024, 15:20
Фото: ХК Авангард.

Омский «Авангард» уступил на выезде тольяттинской «Ладе» со счетом 3:4

Омичи пропустили в первом периоде, но смогли во втором игровом отрезке забить «Ладе» три безответные шайбы. Однако в третьем периоде тольяттинцы были сильнее и также три раза поразили ворота «ястребов».

Омский «Авангард» сегодня, 21 декабря, встречался в Тольятти с местной «Ладой». «Ястребы» проиграли со счетом 3:4.

Ничейный безголевой счет сохранялся на табло вплоть до конца первого периода. На 18-й минуте «ястреб» Райан Меркли получил малый штраф за толчок клюшкой, «Авангард» остался в меньшинстве. «Лада» воспользовалась численным преимуществом и на 20-й минуте матче открыла счет — 1:0. Шайбу в ворота Павла Хомченко забил Архип Неколенко.

На последней секунде первого игрового отрезка игрок «Лады» Магомед Шараканов поехал в штраф-бокс за задержку соперника. Команды отправились на перерыв.

Фото: ХК Авангард

Второй период «Авангард» начал с большинства и удачно его реализовал. На 22-й минуте Николай Прохоркин сравнял счет — 1:1. Передачу отдал Дамир Шарипзянов. А спустя две минуты капитан и сам стал автором забитой шайбы и вывел омичей вперед (1:2).

На 26-й минуте Эмиль Галимов укрепил преимущество «Авангарда» — 1:3. Больше забитых шайб во втором периоде болельщики не увидели.

Фото: ХК Авангард

В третьем периоде «Лада» решила наверстать упущенное. На 43-й минуте Данил Юртайкин скоратил отставание (2:3), а через 11 секунд Дмитрий Кугрышев сравнял счет — 3:3. В середине периода Кугрышев получил штраф за удар клюшкой, но «Авангард» не смог забить в большинстве.

За 4 минуты до финальной сирены «Лада» вышла вперед — 4:3. Шайбу забросил Егор Черников. «Ястребы» под конец периода сняли голкипера, но результата это не принесло. Итоговый счет — 4:3 в пользу «Лады».

Статистика матча:

  • Броски: 48-47;
  • Броски в створ: 25-29;
  • Голы: 4-3;
  • Вбрасывания: 33-23;
  • Блокированные броски: 7-12;
  • Силовые приемы: 18-16;
  • Отборы: 6-7;
  • Потери: 9-8;
  • Перехваты: 14-9;
  • Время в атаке: 12:32–14:38;
  • Штраф: 4-6

Следующий матч «Авангард» проведет в понедельник, 23 декабря. Команда отправится в Магнитогорск, где сыграет с действующим чемпионом — «Металлургом».

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Омск#Николай Прохоркин#Дамир Шарипзянов#Павел Хомченко#Лада#Тольятти
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