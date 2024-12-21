Качели из стороны в сторону. «Авангард» на выезде проиграл «Ладе» — 3:4

Posted 21 декабря, 15:20
Published 21 декабря, 15:20
Modified 21 декабря, 15:25
Updated 21 декабря, 15:25
Омский «Авангард» сегодня, 21 декабря, встречался в Тольятти с местной «Ладой». «Ястребы» проиграли со счетом 3:4.
Ничейный безголевой счет сохранялся на табло вплоть до конца первого периода. На 18-й минуте «ястреб» Райан Меркли получил малый штраф за толчок клюшкой, «Авангард» остался в меньшинстве. «Лада» воспользовалась численным преимуществом и на 20-й минуте матче открыла счет — 1:0. Шайбу в ворота Павла Хомченко забил Архип Неколенко.
На последней секунде первого игрового отрезка игрок «Лады» Магомед Шараканов поехал в штраф-бокс за задержку соперника. Команды отправились на перерыв.
Второй период «Авангард» начал с большинства и удачно его реализовал. На 22-й минуте Николай Прохоркин сравнял счет — 1:1. Передачу отдал Дамир Шарипзянов. А спустя две минуты капитан и сам стал автором забитой шайбы и вывел омичей вперед (1:2).
На 26-й минуте Эмиль Галимов укрепил преимущество «Авангарда» — 1:3. Больше забитых шайб во втором периоде болельщики не увидели.
В третьем периоде «Лада» решила наверстать упущенное. На 43-й минуте Данил Юртайкин скоратил отставание (2:3), а через 11 секунд Дмитрий Кугрышев сравнял счет — 3:3. В середине периода Кугрышев получил штраф за удар клюшкой, но «Авангард» не смог забить в большинстве.
За 4 минуты до финальной сирены «Лада» вышла вперед — 4:3. Шайбу забросил Егор Черников. «Ястребы» под конец периода сняли голкипера, но результата это не принесло. Итоговый счет — 4:3 в пользу «Лады».
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет в понедельник, 23 декабря. Команда отправится в Магнитогорск, где сыграет с действующим чемпионом — «Металлургом».