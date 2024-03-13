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Игрока «Авангарда» Буше признали лучшим нападающим КХЛ в первом круге плей-офф

Игрока «Авангарда» Буше признали лучшим нападающим КХЛ в первом круге плей-офф

13 марта 2024, 14:11
Фото: ХК Авангард
За пять матчей с тольяттинской «Ладой» форвард забросил семь шайб.

Форвард омского «Авангарда» Рид Буше стал лучшим нападающим КХЛ по итогам первого раунда плей-офф. Такое решение сегодня, 13 марта, приняла комиссия Континентальной хоккейной лиги на основании статистических показателей.

За пять матчей с тольяттинской «Ладой» Буше забил семь шайб. В третьей игре оформил хет-трик, а в пятой — дубль. Также на его счету семь силовых приемов, два блокированных броска и два отбора шайбы. Напомним, «ястребы» обыграли тольяттинцев со счетом в серии 4:1.

Кроме того, лучшим вратарем первого раунда плей-офф признан голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин, лучшим защитником — игрок «Металлурга» Робин Пресс, лучшим новичком — вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

Напомним, во втором круге «Авангарду» предстоит встретится с ярославским «Локомотивом». Первая игра состоится в субботу, 16 марта, на льду G-Drive Арены.

Определился соперник омского «Авангарда» по четвертьфиналу Кубка Гагарина
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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#КХЛ#Рид Буше#G-Drive Арена#Евгений Игишев#Плей-офф#Ястребы#Лада#Буше
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