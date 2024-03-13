Игрока «Авангарда» Буше признали лучшим нападающим КХЛ в первом круге плей-офф

За пять матчей с тольяттинской «Ладой» Буше забил семь шайб. В третьей игре оформил хет-трик, а в пятой — дубль. Также на его счету семь силовых приемов, два блокированных броска и два отбора шайбы. Напомним, «ястребы» обыграли тольяттинцев со счетом в серии 4:1.