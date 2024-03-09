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Омский «Авангард» сегодня проведет пятую встречу с «Ладой» в первом круге плей-офф

Омский «Авангард» сегодня проведет пятую встречу с «Ладой» в первом круге плей-офф

9 марта 2024, 02:49
Фото: ХК Авангард
«Ястребы» лидируют в серии 3:1. В случае победы в матче, команда выйдет в ¼ финала Кубка Гагарина.

Омский «Авангард» сегодня, 9 марта, на льду G-Drive Арены примет тольяттинскую «Ладу». Это будет пятая игра между командами в первом раунде плей-офф. «Ястребы» лидируют в серии со счетом 3:1. В случае победы в матче, команда выйдет в ¼ финала Кубка Гагарина.

«Авангард» начал серию с домашних побед. В первой игре «ястребы» уверенно обыграли тольяттинцев — 5:1. Второй матч выдался нервным. Омичи проигрывали по ходу встречи 0:2, однако смогли переломить ход игры, а в овертайме оказались сильнее — 3:2.

Первый матч на выезде также остался за «Авангардом» — 3:1, а второй взяли тольяттинцы — 1:4.

После проигранной встречи в Тольятти, главный тренер омской команды Михаил Кравец сообщил, что у команды ухудшилась статистика.

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#Спорт#Статистика#Михаил Кравец#Евгений Игишев#Кубок Гагарина#Плей-офф#Овертайм#Главный тренер#Лада#Серия
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