Омский «Авангард» сегодня проведет пятую встречу с «Ладой» в первом круге плей-офф

Омский «Авангард» сегодня, 9 марта, на льду G-Drive Арены примет тольяттинскую «Ладу». Это будет пятая игра между командами в первом раунде плей-офф. «Ястребы» лидируют в серии со счетом 3:1. В случае победы в матче, команда выйдет в ¼ финала Кубка Гагарина.