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2 ноября
На 77-м году жизни скончалась актриса из «Слова пацана» Лидия Ильина
2 ноября, 10:54
Треш-блогер Фрося плюнула в лицо Мии Бойки из-за скандала с девочкой-квадробером
2 ноября, 10:16
1 ноября
Лерчек не хватило: Натан завел роман с еще одной участницей шоу «Звезды в джунглях»
1 ноября, 20:01
Джуд Лоу рассказал о прекращении спин-оффов по Гарри Поттеру «Фантастические твари»
Сейчас все внимание уделяется работе над сериалом по оригинальным книгам.
1 ноября, 11:15
В канун 80-летнего юбилея Раиса Рязанова вспомнила умершего от тромба сына
1 ноября, 10:16
31 октября
Звезда сериала «Дневники вампиров» вышла замуж после жуткой аварии
31 октября, 13:06
Тюрьмы не будет: актеру Анатолию Руденко вынесли приговор за наркотики
31 октября, 10:33
Звезду «Кадетства» и «Елок» начали разыскивать судебные приставы
Актер Александр Головин не оплачивает штрафы от ГАИ больше года.
31 октября, 09:48
Жена Брюса Уиллиса рассказала о состоянии тяжелобольного актера
31 октября, 09:46
30 октября
Федор Бондарчук впервые за долгое время высказался о браке с Паулиной Андреевой
Сейчас оба супруга заняты работой над новыми проектами, официальной информации о разрыве пары пока нет.
30 октября, 19:41
Джонни Депп впервые за шесть лет снимется в голливудском фильме
30 октября, 19:38
Скончался участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов
Смерть представителя Госкорпорации «Росатом» подтвердило руководство программы.
30 октября, 09:05
В Сочи в канализационном стоке нашли тело обладательницы самых больших губ России
30 октября, 08:53
29 октября
«Он приставал ко мне». Людмила Поргина жестко высказалась о коллеге по театру Збруеве
29 октября, 11:05
Экс-звезда Голивуда рассказал, как он живет после обвинения в изнасиловании
29 октября, 11:05
28 октября
В Севастополе трагически погиб актер сериала «Сваты»
28 октября, 10:41
Любовь Успенская выкрала дочь у знакомого и отправила ее в психбольницу
28 октября, 09:48
25 октября
Звезда «Отчаянных домохозяек» спасла «Джона Уика» от неминуемого провала
25 октября, 11:31
На 82-м году жизни скончался народный артист России Евгений Князев
Печальную новость опубликовали на сайте тольяттинского драматического театра «Колесо».
25 октября, 11:31
Риз Уизерспун поразила всех фотографией своего сына
Звезда американского кино опубликовала фото со своим сыном в соцсети, поклонники восхитились его красотой.
25 октября, 10:30

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