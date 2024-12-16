Омский «Авангард» подписал контракт с защитником АХЛ Даниилом Чайкой

Posted 16 декабря, 16:43
Published 16 декабря, 16:43
Modified 16 декабря, 16:46
Updated 16 декабря, 16:46
В соцсетях омского хоккейного клуба объявили о заключении контракта с 22-летним защитником Даниилом Чайкой. Несколько недель назад о переговорах между игроком и «Авангардом» рассказывал агент Станислав Романов. Соглашение рассчитано на два года.
«В активе защитника 126 матчей в АХЛ, где набрал 16 (3+13) очков. Также у Даниила Чайки 11 игр в КХЛ — 2 (1+1) очка», — рассказали в пресс-службе клуба.
Сезон 2024/2025 Чайка начинал в составе «Хендерсон Силвер Найтс» (фарм-клуб «Вегас Голден Найтс») в Американской хоккейной лиге. По итогам пяти матчей показатель полезности игрока составил -5. В НХЛ ему дебютировать не удалось.
До отъезда за океан спортивные права на 22-летнего защитника получил «Авангард», который провел обмен с ЦСКА, москвичи же получили денежную компенсацию.