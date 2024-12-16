Омский «Авангард» подписал контракт с защитником АХЛ Даниилом Чайкой

В соцсетях омского хоккейного клуба объявили о заключении контракта с 22-летним защитником Даниилом Чайкой. Несколько недель назад о переговорах между игроком и «Авангардом» рассказывал агент Станислав Романов. Соглашение рассчитано на два года.