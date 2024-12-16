gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 16:43

Published 16 декабря, 16:43

Modified 16 декабря, 16:46

Updated 16 декабря, 16:46

Омский «Авангард» подписал контракт с защитником АХЛ Даниилом Чайкой

Омский «Авангард» подписал контракт с защитником АХЛ Даниилом Чайкой

16 декабря 2024, 16:43
Фото: ХК «Авангард».
Соглашение с игроком рассчитано на два года.

В соцсетях омского хоккейного клуба объявили о заключении контракта с 22-летним защитником Даниилом Чайкой. Несколько недель назад о переговорах между игроком и «Авангардом» рассказывал агент Станислав Романов. Соглашение рассчитано на два года.

«В активе защитника 126 матчей в АХЛ, где набрал 16 (3+13) очков. Также у Даниила Чайки 11 игр в КХЛ — 2 (1+1) очка», — рассказали в пресс-службе клуба.
Фото: ХК «Авангард»

Сезон 2024/2025 Чайка начинал в составе «Хендерсон Силвер Найтс» (фарм-клуб «Вегас Голден Найтс») в Американской хоккейной лиге. По итогам пяти матчей показатель полезности игрока составил -5. В НХЛ ему дебютировать не удалось.

До отъезда за океан спортивные права на 22-летнего защитника получил «Авангард», который провел обмен с ЦСКА, москвичи же получили денежную компенсацию.

Игра на понижение. Омский «Авангард» переподписал контракт с Павлом Коледовым
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика